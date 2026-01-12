'금품 수수 의혹' 김영환 지사... 재항고도 기각

큰사진보기 ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

금품 수수 의혹을 받고 있는 김영환 충북지사가 경찰의 압수수색이 위법하다며 대법원에 재항고를 했지만 받아들여지지 않았다.지난 9일 대법원 1부는 김 지사가 경찰의 압수수색 처분을 취소해 달라며 낸 재항고에 대해 기각했다.앞서 충북경찰청 반부패경제범죄수사대는 김 지사가 윤현우 충북체육회장과 윤두영 충북배구협회장으로부터 500만 원이 든 돈 봉투를 받았다는 첩보를 입수하고, 지난해 8월 김 지사의 집무실을 압수수색해 휴대전화와 관련 자료를 확보했다.김 지사 측은 수사의 단서가 된 윤 체육회장과 윤 배구협회장의 통화 내용이 담긴 차량 블랙박스 영상이 통신비밀보호법상 금지된 '타인 간의 대화 녹음'에 해당하고, 해당 영상이 차량 소유주인 윤 체육회장의 동의 없이 무단 반출됐다며 위법을 주장해 왔다.그러나 청주지법원에 이어 대법원도 경찰의 압수수색이 적법한 절차에 따라 이뤄졌다고 판단했다.한편 김 지사는 지난해 4월과 6월 국외 출장을 앞두고 윤 체육회장과 윤 배구협회장 등 체육계 인사 3명으로부터 출장 여비 명목으로 두 차례에 걸쳐 현금 1100만 원을 받은 혐의를 받고 있다.또한 윤 배구협회장은 괴산에 있는 김 지사의 산막 인테리어 비용 2000만 원을 대신 납부한 혐의도 받고 있다.