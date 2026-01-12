민주당 박완희·유행열, 청주시장 출마 선언... 경선 경쟁 본격화

큰사진보기 ▲박완희 청주시의원(좌)과 유행열 전 청와대 선임행정관이 12일 각각 청주시청에서 기자회견을 열고 청주시장 선거 출마를 공식화했다. ⓒ 충북인뉴스 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충북인뉴스에도 실렸습니다.

더불어민주당 박완희 청주시의원과 유행열 전 청와대 선임행정관이 12일 청주시장 선거 출마를 공식 선언하며 민주당 경선 구도가 본격화되고 있다.박완희 의원은 이날 청주시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "시민의 삶을 지키고, 멈춰 있는 청주시를 바꾸기 위해 청주시장 선거에 출마한다"며 "'상상하라, 혁신하라, 소통하라, 완전공감 청주'를 비전으로 새로운 청주의 모습을 그리겠다"고 밝혔다.박 의원은 "청주는 KTX 오송역과 청주국제공항, 기록문화도시, 바이오·이차전지·반도체 등 첨단 산업과 미래 인재 육성 기반, 뛰어난 자연환경과 문화유산 등 많은 장점을 지니고 있음에도 불구하고 지금의 청주에서는 그 장점이 보이지 않는다"며 "불통의 시정과 관성에 머문 행정, 관료형 시장의 한계로 인해 측근 비리와 부정부패, 밀실 행정, 주민 갈등으로 얼룩져 있다"고 현 시정을 비판했다.이어 "원흥이방죽을 지키고, 체포동의안 정국에서 이재명을 지켰던 것처럼 시민의 삶을 지키는 시장이 되겠다"며 시민주권, 기본사회, 안전도시, 문화도시, 미래산업도시, 탄소중립도시, 국제교류도시 조성을 주요 정책 방향으로 제시했다.박 의원은 금천고와 충북대 정보통신공학과를 졸업하고 환경단체 활동을 거쳐 재선 청주시의원으로 활동 중이며, 현재 친명계 원외 조직인 더민주혁신회의 충북 상임대표를 맡고 있다.같은 날 유행열 전 청와대 선임행정관도 시청에서 기자회견을 열고 "지금 청주에 필요한 사람은 뛰어난 실행력을 갖춘 시장"이라며 "인기에 연연하지 않고 욕을 먹더라도 해야 할 일을 하는 배짱 있는 시장이 되겠다"고 출마를 선언했다.유 전 선임행정관은 "시민의 건강과 생명을 지키는 일은 시장의 가장 기본적인 책무"라며 "시민의 생명을 지켜내지 못하는 시장은 존재 이유를 상실한 것"이라고 말해 현 시장을 정면으로 겨냥했다. 특히 오송 참사를 언급하며 "희생자들의 아픔을 외면한 채 '꿀잼도시'를 내세우는 것은 시민과 희생자에 대한 모욕"이라고 강도 높게 비판했다.그는 시민 일상을 지키는 시정, 시민이 결정하는 청주, 자산 매각 공론화 확대, 무심천 자동차 통행 제한과 시민 공간 재배치, 인공지능(AI) 산업 생태계 전환 등을 주요 공약으로 제시했다.유 전 선임행정관은 운호고와 충북대 심리학과를 졸업한 뒤 한국광해관리공단 충청본부장, 충북지방기업진흥원 사무국장 등을 거쳐 문재인 정부 청와대 정무수석실 선임행정관을 지냈다.유 전 선임행정관은 "민주주의와 민주당을 위해 헌신해 왔지만 공정한 경선 기회를 얻지 못했다"며 "이번에는 시민과 당원들로부터 평가받고 싶다"고 밝혔다.한편 더불어민주당에서는 박완희 의원과 유행열 전 선임행정관을 비롯해 이장섭 전 국회의원, 허창원 전 충북도의원, 서민석 변호사 등 다수가 청주시장 후보 공천 경쟁에 나서면서 1차 컷오프가 불가피할 전망이다.