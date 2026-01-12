자진 탈당 압박 속 윤리심판원 출석한 김병기 "무고함 밝히겠다"

공천헌금 수수와 배우자의 구의원 업무추진비 사용 의혹 등 13개 혐의를 두고 경찰 수사가 진행 중인 김병기 전 더불어민주당 원내대표가 12일 오후 서울 여의도동 민주당 당사에서 열린 중앙당 윤리심판원 회의에 출석했다.
당초 회의 시작 시간은 오후 2시로 예정됐지만 김 전 원내대표는 현장에 22분 늦은 오후 2시 22분 도착했다. 이날 현장에는 짙은 눈발이 흩날리는 가운데 40여 명 기자(펜 20여 명, 사진영상 20여 명)들이 대기 중이었다.
김 전 원내대표는 취재진이 준비한 질문에 별다른 답을 하지 않은 채, "의혹에 대해서 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실히 답변하겠다"라는 한 마디만 남기고 당사로 들어갔다.
- 오늘 어떤 의혹 주로 소명하실까요?
"(들어)가서 얘기할까요?"
- 소명 자료는 제출하셨을까요?
"......"
- (자진)탈당 의사 없는 건 그대로이실까요?
"의혹에 대해서 무고함이 밝혀질 수 있도록 충실하게 답변하겠습니다. 네, 이상입니다."
- 어제 당에서 '애당의 길 고민해 달라'는 말씀 있었는데.
"......" (답변 없이 당사 문 열고 들어감)
현재 민주당 지도부에서는 김 전 원내대표의 자진 탈당을 압박하고 있다. 당 지도부는 지난 9일까지만해도 "윤리심판원에 징계 요청한 것 외엔 별도의 다른 조치를 고려하지 않고 있다(박수현 대변인)"는 입장이었지만, 계속되는 여론 악화로 전날인 11일에는 "애당의 길을 깊이 고민해달라"며 사실상 자진 탈당을 요구했다. 또 이날 당 윤리심판원의 징계 수위에 따라 '비상징계' 가능성도 열어둔 상태다.(관련 기사: 민주당, 김병기 향해 "애당의 길 깊이 고민해보길" https://omn.kr/2gnqt
).
김 전 원내대표는 다수 의혹에 '사실무근' 입장을 일관되게 표명해온 가운데, 이날 윤리심판원 회의에서 결론이 나지 않을 가능성도 있다. 박수현 수석대변인은 이날 최고위원회의 뒤 기자들과 만나 "당 윤리심판원은 완전히 독립적 기구이기 때문에 당에서 어떤 것도 전혀 예측할 수 없다"며 "(결론이 날지 어떨지) 가정해서 답변할 수 없음을 양해해달라"고만 말했다.
이날 윤리심판원 측은 최고 '제명'부터 최소 '경고'까지를 의결할 수 있다. 심판원이 심사해 의결한 결과는 최고위에 보고된다.
한편 윤리심판원 관련, 김 전 원내대표에 대한 민주당 내 집단 입장 표명 움직임도 감지된다. 한 민주당 의원은 이날 <오마이뉴스>와 한 통화에서 "의원들이 부글부글하고 있다"라며 "아직 공식적으로 논의되는 건 없는데 오늘 윤리심판원까지 보고, (결과에 따라) 내일이나 입장 표명이 나오지 않겠나"라고 말했다.