냉장고 없이 26일째, 라면에 달걀은 못 넣었지만요

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"아, 우리 달걀이 없잖아!"

큰사진보기 ▲집 냉장고 냉장실 문짝에 붙어 있던 자석과 사진냉장고 앞에 선 가족 누군가는 냉장실 문짝 자석과 사진을 바라보며 말하곤 했다. 그땐 그랬고 이건 어디였고 저건 이모가 준 거라고. '지난날 더듬이'요 이야깃거리였다. ⓒ 이은용 관련사진보기

AD

"달걀 좀 사다 줘. 한 판은 안 되겠고 적게 든 걸로."

덧붙이는 글 | 이 기사는 brunch.co.kr/@eunyongyi에도 실립니다.