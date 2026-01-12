[속보] 특검 '단전·단수 지시' 이상민 15년 구형..."친위 쿠데타 가담, 엄히 처벌해야"

큰사진보기 ▲이상민 전 행정안전부 장관 (자료사진) ⓒ 서울중앙지방법원 관련사진보기

"군대와 경찰이라는 가장 막강한 무력 조직이 동원됐다. 국민의 생명, 신체, 안전을 책임지는 행정안전부 장관으로서 대통령 친위쿠데타에 가담해 경찰이 동원돼 국회 봉쇄할 것을 알았고 이행사항을 확인하고 묵인했다. 또 국민들이 위급한 재난상황에 의지하던 소방공무원에게 단전단수 지시했다."

① 주무 부처인 행안부 장관으로서 불법적인 계엄 선포를 막지 못하고 사실상 방조한 혐의 ② 경찰청과 소방청에 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 전 대통령 윤석열씨의 내란 범죄에 순차적으로 가담한 혐의 ③ 지난해 2월 헌법재판소의 전 대통령 윤석열씨 탄핵심판 변론에서 단전·단수 지시를 한 적이 없고 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다는 취지로 허위 증언한 혐의

내란특검(특별검사 조은석)이 내란중요임무종사 혐의 등을 받는 이상민 전 행정안전부 장관에 대해 징역 15년을 구형했다.12일 서울중앙지방법원 형사합의32부(부장판사 류경진) 심리로 진행된 이상민 전 장관 사건 결심공판에서 특검은 "피고인을 엄히 처벌함으로써 고위공직자에게 자신들의 의무를 상기시키고 다시는 이러한 불행한 역사가 되풀이되지 않도록 해야 한다"라고 말했다.이상민 전 장관의 구체적인 혐의는 아래와 같다.반면, 이상민 전 장관은 "12·3 비상계엄 당시 언론사 단전·단수 지시를 받거나 내린 적이 없다"고 재차 주장했다.