[속보] 특검 '단전·단수 지시' 이상민 15년 구형..."친위 쿠데타 가담, 엄히 처벌해야"

내란특검(특별검사 조은석)이 내란중요임무종사 혐의 등을 받는 이상민 전 행정안전부 장관에 대해 징역 15년을 구형했다.
12일 서울중앙지방법원 형사합의32부(부장판사 류경진) 심리로 진행된 이상민 전 장관 사건 결심공판에서 특검은 "피고인을 엄히 처벌함으로써 고위공직자에게 자신들의 의무를 상기시키고 다시는 이러한 불행한 역사가 되풀이되지 않도록 해야 한다"라고 말했다.
"군대와 경찰이라는 가장 막강한 무력 조직이 동원됐다. 국민의 생명, 신체, 안전을 책임지는 행정안전부 장관으로서 대통령 친위쿠데타에 가담해 경찰이 동원돼 국회 봉쇄할 것을 알았고 이행사항을 확인하고 묵인했다. 또 국민들이 위급한 재난상황에 의지하던 소방공무원에게 단전단수 지시했다."
이상민 전 장관의 구체적인 혐의는 아래와 같다.
① 주무 부처인 행안부 장관으로서 불법적인 계엄 선포를 막지 못하고 사실상 방조한 혐의 ② 경찰청과 소방청에 언론사 단전·단수 지시를 전달하는 등 전 대통령 윤석열씨의 내란 범죄에 순차적으로 가담한 혐의 ③ 지난해 2월 헌법재판소의 전 대통령 윤석열씨 탄핵심판 변론에서 단전·단수 지시를 한 적이 없고 대통령으로부터 관련 지시를 받은 적도 없다는 취지로 허위 증언한 혐의
반면, 이상민 전 장관은 "12·3 비상계엄 당시 언론사 단전·단수 지시를 받거나 내린 적이 없다"고 재차 주장했다.
(* 자세한 기사 이어집니다.)