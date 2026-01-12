모차르트로 건네는 새해 인사, 청중은 빠져들었다

큰사진보기 ▲왼쪽부터 피아니스트 정한빈, 바이올리니스트 이우일, 비올리스트 노원빈, 첼리스트 박건우디깅 클래식 클럽 모차르트 연주회 ⓒ 이채훈 관련사진보기

큰사진보기 ▲디깅클래식클럽 무대빈 무대와 포스터 ⓒ 이채훈 관련사진보기

새해에도 음악가들은 청중들에게 말을 건넨다. 가사 없이 연주만으로 청중들의 마음속으로 들어가는 건 힘겨운 도전이다. 청중 입장에서도 추상적인 연주만 듣고 음악가의 마음을 이해하는 건 쉬운 일이 아니다. 따라서 '말'을 사용해서 청중들에게 다가서는 음악회가 늘고 있는 건 자연스럽고 바람직한 현상이다.이런 의미에서 지난 11일, 예술의전당 IBK홀에서 열린 <클래식 디깅 클럽 - 모차르트> 흥미로운 연주회였다. 모차르트 음악으로 청중들에게 말을 거는 음악회 아닌가! 말러 전문가로 유명한 김문경 씨가 해설을 맡고 '클래식계의 만능 엔터테이너'로 알려진 피아니스트 정한빈씨 등 실력파 연주자들이 등장했다. 디깅(digging)은 '(땅을) 판다'는 뜻에 더해 "즐기다, 빠져들다"란 의미가 있다. 1980년대 인기 그룹 아바의 <댄싱 퀸> 가사 중 'dig in the dancing queen'이 바로 그런 뜻이었다. 우리나라에서 '판다'고 하면 "공부한다, 탐구한다"는 뉘앙스도 있다.레퍼토리는 1부 모차르트 피아노 3중주 K.502의 1악장과 '아, 어머니께 말씀드리죠' 주제에 의한 변주곡 K.265, 베토벤 바이올린 소나타 5번 <봄> 1악장, 모차르트 피아노 4중주 1번 K.478의 3악장, 그리고 2부 모차르트 피아노 소나타 11번 K.331 중 '튀르키예 행진곡', 베토벤 피아노와 관악을 위한 5중주 Op.16 중 3악장, 모차르트 피아노 협주곡 23번 K.488 중 2, 3악장이었다. 2부의 세 곡은 모두 피아노 4중주 편곡판이었다.피아니스트 정한빈은 프로다운 차분한 템포로 앙상블을 이끌었다. 템포는 전체적으로 안정감이 있었고, 프레이즈 사이에 충분히 포즈를 두었기 때문에 편안하게 여운을 맛볼 수 있었다. 베토벤 소나타 <봄>을 연주할 때는 바이올리니스트 이우일과 눈빛을 교환하며 호흡을 맞추는 모습이 흐뭇하게 다가왔다. 모차르트 변주곡은 다소 빠른 템포로 반복 없이 연주했는데, 여유를 갖고 충분한 카리스마를 발휘했다면 더 좋지 않았을까 싶었다.현악 주자들은 연주를 시작하자마자 좋은 음악가라는 걸 바로 알 수 있었다. 바이올리니스트 이우일은 깨끗하고 아름다운 음색이 인상적이었다. 모차르트는 물론 베토벤 <봄>도 매끄럽게 노래하듯 훌륭히 연주했다. 첼리스트 박건우는 음악성이 뛰어난 분이었는데, 너무 큰 소리를 내지 않으려고 조심하는 듯했다. 첼로의 깊이 있는 울림 자체가 즐거움을 줄 수 있으므로 좀 더 과감하게 연주해도 좋겠다는 느낌이 들었다. 비올라 노원빈은 빠른 스케일은 물론 노래하듯 연주하는 대목들에서 모차르트가 좋아한 비올라의 은은하고 수수한 음색을 충분히 들려주어서 만족스러웠다.김문경의 해설은 충실했다. "모차르트가 헨델 이후 최초의 자유음악가"라는 말은 핵심을 짚었다. 직접 촬영해 온 듯한 사진(10살 모차르트가 직접 연주한 네덜란드 하를렘 성 바보 성당의 오르간, 만하임 풍경과 베버 집안의 이모저모, 빈 성 슈테판 성당 전경이 잘 보이는 카페 등)으로 만든 프리젠테이션은 재미있었다.모차르트를 박해한 콜로레도 대주교가 수십 차례의 투표 끝에 선출된 사람이고, 잘츠부르크에서 별로 인기가 없었고, 나폴레옹 전쟁 때인 1803년 강제 폐위됐다는 설명은 해설자의 깊은 내공을 짐작케 해 주었다. "1791년 12월 5일은 음악이 죽은 날"이라며 "베토벤은 음악을 작곡했지만 모차르트는 자신이 음악 자체였기 때문"이라고 설명한 대목에서는 깊은 모차르트 사랑을 느낄 수 있어서 좋았다.2부에서 김문경은 직접 피아노를 치며 해설을 이어갔다. 어머니가 돌아가셨을 때 작곡한 바이올린 소나타 E단조와 피아노 소나타 A단조의 주제를 들려준 뒤 베토벤 <엘리제를 위하여>, 모차르트 교향곡 40번, 쇼팽 프렐류드 E단조 Op.28-4로 옮겨 가며 "반음 진행이 슬픈 감정을 표현한다"고 설명하여 공감을 일으켰다. 이어서 모차르트가 어머니가 돌아가셨을 때 작곡한 슬픈 소나타와 아버지가 돌아가신 뒤에 쓴 <아이네 클라이네 나흐트무지크>을 대조시켜 웃음을 안겨주었다. 해설자 김문경의 장점이 유감 없이 발휘된 훌륭한 대목이었다.이날 김문경의 강연은 전체적으로 흠잡을 데가 없었지만, 몇 가지 짚어볼 점이 있었다. 모차르트의 갑작스런 사망을 얘기하며 "그때까지는 아픈 적이 없었다"고 덧붙였는데, 이는 사실과 다르다. 여행 다녀올 때마다 앓아 누운 어릴 적 얘기를 빼고 빈 시절만 보더라도 모차르트는 지병인 류머티즘열로 자주 아팠다. 그는 "(주치의) 바리자니 덕분에 죽을 고비에서 두 번 살아났다"고 밝히기도 했다. 파리 여행 중이던 1778년 7월 3일 어머니가 사망했는데, 이를 '최초의 시련'이라 한 것은 논쟁의 소지가 있었다. 어머니의 죽음은 모차르트가 그때까지 겪은 일 중 가장 슬픈 일인 건 분명하지만 '최초의 시련'은 12살 때 빈에서 겪은'<가짜 바보> 공연 무산 사건'으로 보는 게 옳다는 반론도 가능하기 때문이다.전체적으로 재미있는 연주회였지만 연주 곡목이 강연 내용과 유기적으로 연결될 수 있도록 선곡을 하면 더 좋았을 것이다. 선곡을 바꿀 수 없는 상황이라면 강연 내용을 연주 곡목과 연결 짓는 배려가 필요해 보였다. 베토벤 <봄>과 피아노 5중주곡은 그 자체로는 훌륭한 작품이지만, '모차르트가 베토벤에게 영향 미쳤다'는 설명은 선곡 이유로는 빈약해 보였다. 베토벤 5중주곡 Op.16이 모차르트 5중주곡 K.452의 영향을 받았다는 사실을 구체적으로 언급해 줄 수도 있지 않았을까 싶었다. 굳이 덧붙이자면, 해설자와 연주자가 좀 더 편안하게 앉아서 짧은 대화라도 나누면 좀 더 따뜻한 분위기를 만들 수 있었을 것이다.