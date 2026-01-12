캄보디아에서 성착취·사기 26명 검거, 청와대 "혹독한 책임지게 될 것"

큰사진보기 ▲ 강유정 대변인이 12일 청와대 기자회견장에서 캄보디아 성착취 스캠(온라인 사기)조직원 검거관련 브리핑을 하고 있다. 2026.1.12 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

정부 초국가범죄 특별대응TF가 캄보디아에서 성착취·사기 범죄 조직원 26명이 검거되도록 하는 성과를 거뒀다. 청와대는 "대한민국 국민에게 피해를 주면 혹독한 책임을 지게 될 것임을 분명하게 보여줄 것"이라고 밝혔다.강유정 청와대 대변인은 12일 브리핑을 열고, 지난 1월 5일 캄보디아 경찰이 성착취·사기 범죄 조직을 급습해 조직원들을 검거한 성과를 전했다. 이 조직은 한국인 165명을 상대로 267억여 원을 갈취하고, 다수의 여성 피해자들엑 성착취 영상·사진을 찍게 하고 전송하도록 강요한 혐의를 받고 있다.캄보디아 프놈펜을 거점으로 하는 이 조직은 검찰·금감원 등 국가기관을 사칭해 피해자에게 '당신은 범죄 수사 대상이다'라고 속여 피해자가 스스로 외부와 연락을 끊고 숙박업소 등에 고립되게 한 뒤, 재산 조사를 해야 한다고 속여 돈을 빼앗았다.또 다수의 여성을 속여 항거불능 상태로 만든 뒤 금전을 빼앗고, 성착취 사진·영상을 찍어 전송하도록 강요하는 등의 범죄를 저질렀다고 강 대변인은 밝혔다.강 대변인은 "이번 검거는 캄보디아 '코리아전담반' 및 국가정보원이 합동으로 대상 조직 사무실과 숙소 네 곳의 위치를 사전에 파악한 후 지난 1월 5일 현지 경찰을 통해 현장을 급습해 이뤄낸 성과"라고 밝혔다.강 대변인은 "정부는 성착취 영상에 대한 즉각적인 차단과 함께, 제기된 모든 범죄 의혹을 숨김없이 규명하고, 범죄자들을 최대한 신속히 국내로 송환해 처벌이 이루어지게 할 예정"이라며 "또한, 피해 여성들에 대해서는 법무부 스마일센터 등 유관기관과 협력해 실질적인 피해자 치료 및 재발방지책 등을 마련할 예정"이라고 밝혔다.강 대변인은 "앞으로도 정부는 이재명 대통령의 지시대로 디지털 성범죄를 포함한 초국가범죄에 대해 범정부적 차원에서 엄정히 대응할 것이며, 대한민국 국민에게 피해를 주면 혹독한 책임을 지게 될 것임을 분명하게 보여줄 것"이라고 경고했다.