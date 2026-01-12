떡꽃 만들어 즐기는, 시가현 소마나카 마을 오코나이 축제

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲마을 사람들이 마을 동광사 절에서 오코나이 축제를 열기 위해서 양쪽으로 '떡꽃'을 만들어서 꾸몄습니다. 소마 마을 떡꽃은 긴 대나무 꼬챙이에 찰떡, 감귤, 미역 들을 꿰어서 만들었습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲오코나이 축제에서 마을 사람들이 준비한 버드나무 가지로 다다미 방바닥을 두드리면서 맞이할 새봄과 건강 풍년을 빕니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲오코나이 축제에서 마을 사람들이 찹쌀떡으로 만든 남신상과 여신상을 들고 두 신이 결합하는 행동(샹코샹코)을 합니다. 음양의 결합으로 자녀가 생산되는 것 자연의 조화로 건강, 풍년을 기원합니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲오코나이축제가 마치고 제물로 사용된 제물을 받아서 집에 돌아갑니다. 제물들은 부적으로 집안에 꾸며놓습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 박현국 기자는 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 주로 가르치고 있습니다.

정월에 사람들이 찰떡으로 모치바나 '떡꽃'을 만듭니다. 새해를 맞이하여 '떡꽃'이 피는 것처럼 새로 맞이하는 한 해가 화려하고 먹음직스런 해가 되기를 기원하는 마음입니다.정월이 되면 여러 가게에서 모치바나 떡꽃 재료를 팔기도 합니다. 주로 버느나무가지와 여러 가지 화려한 색깔로 물들인 찰떡입니다. 오래 전 꽃을 보기 어렵던 시절 버드나무와 색깔 찰떡으로 떡꽃을 만들어 집안을 꾸몄습니다.지금은 한 해 내내 꽃을 볼 수 있습니다. 그래도 오래 전 습관에 따라서 아직도 떡꽃을 만들어 현관이나 집안 다다미방에 장식으로 꾸며 놓습니다. 떡꽃은 색깔로 물들여 만든 찰떡을 부드럽게 만들어서 조금씩 떼어서 버느나무 가지에 붙여서 만듭니다.시가현 소마나카 마을 사람들은 정월 11일 떡꽃을 만들어 꾸며놓고 한해 풍년과 건강을 기원하는 '오코나이' 축제를 엽니다. 오래 전 시가현 여러 마을에서 한해 풍년과 건강을 기원하는 오코나이 축제를 열었습니다. 이제 거의 사라졌습니다. 우연히 아직도 오코나이 축제가 열리는 소마나카 마을을 찾아갔습니다.마을 사람 65세대 가운데 동광사라는 절을 중심으로 활동하는 35여 세대가 달마다 천엔 씩 회비를 내서 한해 여러 행사를 준비하고 진행합니다. 이들이 산신제나 오코나이 축제를 준비하고 열기도 합니다.11일 오후 2시 마을 사람들이 동광사 절에 모였습니다. 절에는 이미 당번들이 오코나이 축제를 맞이할 장식을 꾸며두었습니다. 특히 절 정면 양쪽에는 떡꽃, 남신상과 여신상, 스즈메 참새 장식들을 만들어서 꾸며 놓았습니다.오코나이 축제가 시작되자 처음 이웃에서 모셔온 스님이 인사를 했습니다. 그리고 스님이 부처가 모셔진 정면을 가서 독경을 하고, 불경을 읽고, 종을 치면서 불교 의식을 치렀습니다.불교 의식이 끝나자 마을 사람들이 버드나무 가지를 들고 "라이죠"라고 소리를 지르면서 다다미 방바닥을 두드리기도 했습니다. 그밖에 떡으로 만든 남신상과 여신상을 들고 두 신을 결합시키는 행동을 재연(샹코생코)하기도 했습니다.모든 의식이 끝나자 마을 사람들은 재물로 올리거나 장식으로 사용된 떡이나 스즈메 참새 장식 용 토란, 부적, 버드나무 가지들을 나누어서 집으로 가져갑니다. 집으로 가져간 제물을 부적으로 집안에 꾸며둡니다.오코나이 새해 축복과 풍년을 기원하는 축제는 이제 거의 사라졌습니다. 사람들의 생활이 농경사회에서 회사 직장 생활로 바뀌었고, 생각도 경제적이고 합리적으로 변했습니다.소마나카 마을은 1983년 실시된 대학생 민속조사 보고서에서도 오코나이축제를 비롯한 마을 상황이 잘 기록되어 있습니다. 전체 마을 세대수는 그때나 지금이나 크게 바뀌지 않았습니다. 마을 사람들을 모으는 튼튼한 구심력이 있는 것 같습니다.사람들은 누구나 새해를 맞이하여 새해가 더 행복하고 건강하고 바랍니다. 단순한 기원에 그치지 않고 구체적인 남신상 여신상, '떡꽃'들을 만들어서 신에게 빕니다. 소마나카 마을 사람들이 오코나이 축제에서 기원하는 것처럼 올해는 화려하고 먹음직스런 떡꽃처럼 멋지고 신나는 새해가 되었으면합니다.[시가현 소마나카(滋賀県甲賀市水口町杣中) 마을 가는 법]JR오사카역이나 교토역에서 비와코선 전차를 타고 구사츠에 가서 구사츠선 전차로 갈아타고, 기부가와역에서 내려 남쪽으로 3킬로미터쯤 떨어져 있습니다.참고문헌 및 누리집> 아사히신문 2026.1.9, 고카소마나카의 민속, 도쿄여자대학민속조사단, 1983, 고카시사(甲賀市史 제6권) 민속건축석조문화, 2009.