부탁을 들어준 대가가 반드시 돌아온다는 착각

"형이 여태껏 실수한 거 내가 다 수습하고 뭐, 그런 거 형한테 따진 적 있어? 나한테 이러지 마요." - <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기> 대사 중

드라마 〈서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기〉에서 김 부장은 상무 진급에서 제외되고 다른 부서로 배치된다는 소식을 직속 상무에게 듣고 이렇게 말한다. 그렇다. 김 부장은 자신이 상무가 될 것이라 확신하고 있었다. 오랫동안 함께 일해 온 직속 선배이자, 인사권을 쥔 상무가 있었기 때문이다.여기서 한 번 생각해볼 필요가 있다. 왜 김 부장은 그렇게 확신했을까? 그가 상무에게 보여 온 충성과 헌신이 상무 진급과 인과관계가 있다고 믿었기 때문은 아니었을까. 선배의 실수를 덮어주고, 부탁을 들어준 행동은 정말 '진급'으로 돌아오는 투자였을까. 드라마 속 이야기지만 현실과 크게 다르지 않다. 우리는 인사권을 쥔 상사의 비위를 맞추고, 갖은 부탁을 들어준다."내가 이렇게까지 잘해줬는데, 진급은 문제없겠지?"하지만 현실은 냉정하다. 2025년 기준, 한국 상장 매출 100대 기업에서 일반 직원이 임원이 될 확률은 약 0.82%에 불과하다. 100명 중 1명이 될까 말까 한 수준이다. 인사권을 쥔 임원의 부탁을 들어주고, 그의 실수를 대신 덮어준다고 해서 임원이 되었다는 그런 사례는 과연 얼마나 될까.이 지점에서 우리는 사회심리학 용어인 '호혜성'을 떠올리게 된다. 호의를 베풀면 상대에게 보이지 않는 심리적 빚이 생기고, 그 빚은 나중에 큰 부탁을 거절하지 못하게 만든다. 우리는 이 법칙을 의식하지 못한 채 일상과 조직 안에서 사용하고, 또 당하고 있다. 가족 관계에서도 이 장면은 익숙하다."내가 이제껏 널 어떻게 키웠는데..."부모는 오랜 시간 쌓인 희생과 호의를 꺼내며 자녀에게 특정한 선택과 행동을 요구한다. 자녀는 부모의 헌신에 대한 죄책감과 '갚아야 한다'는 마음 때문에 원치 않는 선택을 받아들이기도 한다.비즈니스 현장에서도 마찬가지다. 대형마트의 무료 시식, 온라인 교육 플랫폼의 무료 강의는 모두 같은 심리를 겨냥한다. '안 사면 좀 미안한데…'라는 마음의 빚. 이는 충동이 아니라 정교하게 설계된 마케팅 전략이다.문제는 호의 그 자체가 아니다. 목적을 가지고 호의를 베푸는 경우도 있고, 반대로 누군가의 호의에 나도 모르게 빚을 지는 경우도 있다. 우리는 자신을 논리적으로 판단하고 있다고 믿지만, 사실은 이미 타인이 짜 놓은 심리 구조 안에서 움직이고 있을지도 모른다. 그렇다면 이 호의의 함정에서 어떻게 벗어날 수 있을까."고마워. 하지만 이번 부탁은 어려울 것 같아."감사와 거절은 별개의 문제라는 사실을 인식하는 것부터 시작해야 한다. 호의에 대해 고마움을 표현하되, 반드시 의무를 질 필요는 없다. 어쩌면 작은 거절을 연습하며 경계를 분명히 세우는 훈련이 필요할지도 모른다.동시에 자신에게도 물어봐야 한다. 지금 내가 베풀고 있는 호의에는 정말 다른 의도가 없을까. 과거에 베푼 호의를 다시 꺼내 상대를 압박하거나 조종하고 있지는 않을까. 진정한 호의란 대가를 바라지 않고, 조건을 달지 않으며, 나중에 그것을 꺼내 들어 상대를 옭아매지 않는 것이다.