창원시장선거 출마 선언한 김명용 "책임형 행정으로 시정 정상화"

김명용 국립창원대학교 교수(법학)는 더불어민주당으로 창원시장선거 출마선언하면서 "권력형 정치 아닌 책임형 행정으로 시정 정상화"를 내세웠다. 창원시장은 국민의힘 홍남표 전 시장이 공직선거법으로 시장직을 잃어 현재 공석이다. 이런 속에 김 교수는 민주당 소속 창원시의원 등과 함께 12일 오전 창원시청 브리핑실에서 출마선언했다.김명용 창원시장선거 출마예정자는 "정치인이 아니라 시민의 한 사람으로서, 그리고 법을 가르쳐 온 사람으로서 지금의 창원을 그냥 지나칠 수 없었다"라며 "이 도시에 대한 책임을 지겠다는 각오로 이 자리에 섰다"고 출마 배경을 밝혔다.현재 창원 시정 상황에 대해 그는 "지금 창원은 정상적인 상태가 아니다"라며 "시장 공백이라는 초유의 상황 속에서 행정이 제대로 작동하고 있는지 시민들이 묻고 있다. '누가 책임지고 있느냐', '이 도시는 어디로 가고 있느냐'는 질문 앞에서 침묵하는 것은 무책임한 선택"이라고 강조했다.그는 "창원은 대한민국 산업화를 이끌어 온 도시이자 수많은 기술자와 노동자의 땀으로 성장해 온 도시"라며 "지금도 충분한 잠재력을 갖고 있음에도 방향을 잃은 배처럼 표류하고 있는 것이 현실"이라고 말했다.자신을 '권력형 정치인'이 아닌 '책임형 행정가'로 규정한 김 출마예정자는 "법은 사회의 최소한의 약속이지만 지금의 창원 정치에서는 이 약속이 자주 무너지고 있다"며 "법과 원칙 위에 행정을 세우고, 결정의 결과에 끝까지 책임지는 시장이 되겠다"고 밝혔다.이어 "거창한 비전보다 시민의 지금 당장의 삶부터 바꾸겠다."며 "아이 키우는 부모가 계속 살 수 있다고 느끼는 도시, 소상공인이 버려지지 않는다고 말할 수 있는 도시, 청년이 떠나지 않아도 되는 도시, 어르신이 존중받는 도시를 만들겠다."고 강조했다.또 그는 "지금 창원에 필요한 것은 정치적 구호가 아니라 멈춰버린 행정의 복원"이라며 "행정은 예측 가능해야 하고, 정책은 설명 가능해야 하며, 결정은 책임으로 이어져야 한다"고 말했다. 그는 "행정 절차의 투명성 강화, 정책 결정 과정 공개, 불필요한 갈등과 소송을 줄이는 시정 운영"을 약속했다.선거 과정과 관련해 그는 "네거티브 정치나 분열의 정치는 하지 않겠다"며 "정책으로 경쟁하고, 태도로 증명하며, 결과로 평가 받겠다"고 밝혔다.김명용 출마 예정자는 국립창원대 교수로 재직하며 행정법을 중심으로 연구와 교육을 이어왔으며, 지방자치와 행정 책임성 강화 문제에 꾸준히 목소리를 내온 법학자다.김명용 출마예상자는 "잘난 시장이나 말 잘하는 시장이 아니라, 시민이 믿고 맡길 수 있는 시장이 되고 싶다"며 "창원이 다시 안정된 도시, 자부심을 가질 수 있는 도시가 되도록 시민 여러분께 약속드리고 반드시 지켜내겠다"고 말했다.민주당에서는 송순호 전 경남도당 위원장, 이옥선 마산합포지역위원장, 김기운 전 창원의창지역위원장이 창원시장선서 출마선언했다.