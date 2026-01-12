메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

교육

부산경남

26.01.12 13:26최종 업데이트 26.01.12 13:26

울산 사립학교 이사장 친인척 교사 성폭행 의혹... "즉각 파면해야"

울산여성연대 등 13일 기자회견

원고료로 응원하기
울산여성연대, 울산지역시민사회단체 및 정당들이 13일 울산교육청 프레스센터에서 사립학교 교사에 의한 기간제교사 성폭행 사건에 대한 기자회견을 하고 있다.
울산여성연대, 울산지역시민사회단체 및 정당들이 13일 울산교육청 프레스센터에서 사립학교 교사에 의한 기간제교사 성폭행 사건에 대한 기자회견을 하고 있다. ⓒ 울산여성연대

울산의 한 사립학교에서 재단 이사장의 친인척인 교사가 지난 2025년 9월 이 학교 기간제 교사들을 술자리에 불러내 성폭행했다는 혐의가 제기돼 논란이다.

울산여성연대, 울산지역시민사회단체 및 정당들은 13일 울산교육청 프레스센터에서 기자회견을 열어 '사건을 학교에 알리고 경찰에 신고했지만 이후 3개월이 넘도록 가해자에게 처벌이 이뤄지지 않았다'고 했다.

울산여성연대 등 시민단체는 "울산교육청에도 묻는다"며 "언제까지 '사립학교라 개입에 한계가 있다'는 변명만 늘어놓을 것인가"라며 "교육청이 뒷짐 지고 있는 사이 피해자들은 매일 지옥 같은 고통 속에서 외롭게 싸우고 있다. 사립학교라고 해서 인권의 사각지대가 되어서는 안 된다"라고 촉구했다.

AD
울산여성연대 등 시민단체는 '학교법인은 성폭력 가해 교원을 즉각 파면할 것' , '가해자의 교육계 복귀를 원천 차단할 것', '학교는 잘못된 조직문화를 전면 개혁할 것', '울산교육청은 특별 감사와 학생을 포함한 모든 교직원에 대한 전수 조사를 실시할 것'을 요구했다.

언론 보도에 따르면, 울산의 한 사립학교 재단 이사장의 친인척인 교사가 성폭행 혐의로 입건돼 경찰 조사를 받고 있다.

경찰은 CCTV와 국립과학수사연구원 조사 등을 거쳐 해당 교사에 대해 구속영장을 신청하는 방안을 검토 중이다. 학교 측은 지난해 11월 1일 해당 교사에 대해 직위해제 조치를 했다고 보도됐다.





#울산사립학교#기간제교사#성폭행#파면촉구

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
박석철 (sisa) 내방

울산지역 일간지 노조위원장을 지냄. 2005년 인터넷신문 <시사울산> 창간과 동시에 <오마이뉴스> 시민기자 활동 시작. 저서로 <울산광역시 승격 백서> <한국수소연감> 등이 있음

이 기자의 최신기사김기현 "성범죄자, '학교 밖 방과후 활동·체험시설'에도 취업 못하게"


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기