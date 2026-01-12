울산시 올해 경제정책은 '주력 산업 고도화·인공지능 전환'

큰사진보기 ▲울산시 김두겸 시장, 안효대 경제부시장 등이 1월 12일 오전 10시 40분 시청 본관 2층 대회의실에서 ‘2026년 울산광역시?울산상공회의소 경제간담회’를 열고 있다. ⓒ 울산시 관련사진보기

AD

산업수도로 불리는 울산시가 올해는 주력산업 고도화에 더해 인공지능 산업으로의 대전환에 역점을 두기로 했다.울산시는 12일 시청 본관 2층 대회의실에서 울산상공회의소와 경제 간담회를 열고 2026년 울산 경제정책 방향을 공유하며 민·관 협력 방안을 논의했다. 회의 주제는 '울산 인공지능(AI) 대전환, 산업수도에서 인공지능(AI) 수도로'였다.김두겸 울산시장을 비롯해 안효대 경제부시장, 경제산업실장, 인공지능 수도추진본부장, 기업투자국장 등 울산시 관계자와 이윤철 울산상공회의소 회장, 지역 기업인 등 30여 명이 참석한 이날 회의에서는 '주력 산업 고도화', '인공지능기반 산업 전환', '기업 투자 활성화 및 규제 개선', '미래 신산업 육성 전략' 등이 중점적으로 다뤄졌다.울산의 주력 산업 고도화와의 경우, 산업구조 전환을 통한 울산 경제 체질 개선이 올해 경제정책의 기본 방향으로 제시됐다. 즉, 자동차·조선·석유화학 등 기존 주력 산업의 경쟁력을 강화하고, 디지털·친환경 기술을 접목한 산업 고도화와 신산업 육성을 통해 지속 가능한 성장 기반을 구축하겠다는 전략이다.AI수도추진본부의 경우 인공지능 대전환을 통한 미래 경쟁력 선점을 목표로 '울산형 소버린 AI 집적단지 조성', '제조업 중심 AI 확산', '시민 체감형 지능형(스마트) 도시 서비스 확대', 'AI·데이터 기반 과학 행정 구현' 등 핵심 전략을 제시했다.또 기업투자국은 '기업과 함께 성장하는 세계적 인공지능 도시 조성'을 이상(비전)으로 내세우고 '1GW급 AI 데이터센터 연합지구(클러스터) 조성, '중소기업 AI 대전환 사업', 'AI 기반(인프라) 자금 신설' 등을 중심으로 한 전략적 투자 유치에 나서겠다고 밝혔다.회의에서 김두겸 울산시장은 "울산은 산업수도로서 축적해 온 경쟁력을 바탕으로 인공지능 기술을 접목한 새로운 성장 동력을 만들어갈 것"이라며 "오늘 간담회에서 제시된 기업 현장의 목소리를 시정에 적극 반영해 기업이 체감할 수 있는 경제정책을 추진하겠다"라고 말했다.이어진 자유토론에서는 참석 기업인들이 지역 경제 활성화를 위한 다양한 건의 사항과 정책 제언을 제시했다.울산시 관계자는 "앞으로도 울산상공회의소와 지역 경제계와의 협력을 강화해 기업 현장의 의견을 정책에 신속히 반영하고, 투자 유치와 산업 혁신, 민생경제 회복을 함께 이끌어 나갈 방침"이라며 "이를 통해 기업과 함께 성장하는 세계적 인공지능 도시 울산을 실현하고 지역 경제에 새로운 활력을 불어넣겠다"고 밝혔다.