통일부 "무인기 사건, 신속한 진상규명 통해 남북 간 신뢰 조성할 것"

윤민호 통일부 대변인이 12일 서울 종로구 정부서울청사에서 정례브리핑을 하고 있다. 2026.1.12

통일부는 12일 북한 무인기 침투와 관련해 "신속한 진상 규명을 통해 남북 간 신뢰를 조성할 것"이라고 밝혔다.윤민호 통일부 대변인은 이날 오전 정례브리핑에서 관련 질문을 받고 "현재 관계기관 조사가 진행 중"이라면서 "이번 무인기 사건과 관련해 관계기관 조사결과를 지켜보며 남북 간 긴장 완화와 신뢰 조성을 위한 일관된 노력을 계속해 나갈 계획"고 말했다.윤 대변인은 '무인기 관련 성명이나 담화에 담긴 북한 측 의도가 무엇으로 보는지' 묻는 질문에는 "북한의 의도를 단정하기보다는 정부가 북측에 대해서 도발이나 자극의 의도가 없음을 확인하고 군경 합동조사를 시작했다고 밝힌 만큼 신속한 진상 규명을 통해서 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 조성하기 위해 노력해 나가는 것이 중요하다는 입장"이라고 강조했다.정빛나 국방부 대변인도 관련 질문에 "현재 군경 합동조사가 진행 중"이라고 밝혔다. 정 대변인은 군경 합동조사팀에 대해 "경찰이 주도하고 군은 지원 협조하는 형태가 될 것"이라고 설명했다.안규백 국방부 장관이 '남북 공동조사' 가능성을 언급한 것에 대해선 "그것 역시 일단 조사를 통해서 규명이 돼야지 다음 단계를 저희가 설명드릴 수 있을 것 같다"고 말을 아꼈다.앞서 지난 10일 북한 인민군 총참모부 대변인은 2025년 9월과 이달 4일 한국 무인기가 영공을 침범해 이를 격추시켰다고 주장한 바 있다.김여정 북한 노동당 부부장도 11일 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화를 통해 "명백한 것은 한국발 무인기가 우리 국가의 영공을 침범했다는 사실"이라며 "구체적 설명은 반드시 있어야 할 것"이라고 밝혔다.북한의 한국 무인기 침투 주장이 나온 후 청와대는 즉각 국가안전보장회의(NSC) 실무조정회의를 소집하고 신속한 대응에 나섰다.청와대는 국가안보실 공지를 통해 "정부는 이번 무인기 사안에 대해 군경 합동 조사를 통해 진상을 규명하고 결과를 신속하게 공개할 것"이라며 "정부는 북측을 도발하거나 자극할 의도가 없음을 다시 한 번 확인한다"고 강조했다.전문가들은 북한이 공개한 무인기가 군용이 아닌 상업용 무인기와 비슷하고 중국산 부품으로 이뤄진 점으로 미뤄볼 때 민간에서 무인기를 보냈을 가능성이 높다고 보고 있다.이와 관련해 이재명 대통령은 지난 10일 "사실이라면 한반도 평화와 국가 안보를 위협하는 중대 범죄"라면서 군경 합동수사팀을 통한 엄정 수사를 지시했다. 국가안보실은 "정부는 남북 간 긴장을 완화하고 신뢰를 쌓아가기 위한 실질적인 조치와 노력을 지속해 갈 것"이라고 밝혔다.