"지하수는 돈이 아니라 생명"... 지리산 생수 증량 놓고 주민 반발 확산

"지리산권역에 생수공장이 많다. 하도 지하수를 뽑아내서 지리산이 푹 가라앉을까 걱정스럽다. 공공재인 지하수의 이용과 지속가능성의 평가 주체가 주민인지, 지표면 소유자인 기업인지가 확정되는 순간이다.

이것은 지리산과 주민뿐만 아니라 나라의 미래를 좌우할 중대한 결정이다. 주민피해라는 명백한 적신호를 무시하고, 지하수의 지속가능성이 무너진다면, 이곳은 인구소멸을 넘어 사람이 더 이상 살 수 없는 땅으로 전락하게 된다."

경남 산청군 삼자면 주민들이 경남도청을 찾아 이같이 호소했다. 하루 600톤의 생수를 생산해오던 생수업체가 600톤/일을 증량 신청해 허가절차가 진행되는 가운데 주민들이 반대 투쟁에 나선 것이다.주민들은 삼장지하수보존비상대책위원회(위원장 표재호)를 결성해 2년째 경상남도, 환경부, 낙동강유역환경청, 산청군 뿐만 아니라 국민권익위원회와 국회를 찾아 100여 차례 기자회견과 집회, 면담, 민원 제기를 해왔다. 최근에는 지리산사람들, 경남환경운동연합 등 지리산권역 환경·시민사회단체와 함께 지리산지하수지키기공동행동을 발족했다.경남도는 오는 2월 13일까지 생수 증량 허가 여부를 결정할 예정이다. 이에 대책위와 공동행동은 12일 경남도청을 찾아 기자회견에 이어 집회를 열었고, 앞으로 매주 월요일마다 경남도청 정문 앞에서 집회를 열기로 했다.대책위는 경남도청 프레스센터에서 가진 기자회견에서 "공공재인 지하수에 대한 주민의 의견과 요구는 주민의 권리로 법적으로 보장돼 있다"며 "증량 결정 과정에서 환경영향조사서의 부실·허위 근거에 대한 공식 검증을 요구한다. 이 검증 과정에 주민들의 참여를 보장하고, 모든 과정을 명명백백하게 공개해 주시기 바란다"라고 촉구했다.지리산권역 생수 개발 관련해 주민들은 "삼청군 삼장면 덕교리 생수공장 일대는 산청군이 공식 발표한 지하수 고갈 위험 1등급 지역으로, 적극적인 행정적 규제가 필요하다고 행정기관 스스로가 인정한 곳"이라며 "그럼에도 불구하고 2년 전 지리산산청샘물은 기존 허가량인 하루 600톤에 더해 추가로 600톤 증량을 신청했고, 경상남도는 이를 받아들여 임시허가를 내주었다"고 설명했다.이어 "이 지역은 이미 수백년 동안 이어져 온 마을 샘이 마르고, 개인 관정에서는 흙탕물이 나오는 등 심각한 지하수 고갈 상태"라며 "생활용수와 농업용수 부족으로 주민들의 피해는 극심해졌고, 더이상 정상적인 생활이 어려울 지경"이라고 덧붙였다.주민들은 "지하수는 공공재이자 생명수이다. 지리산 산청샘물 지하수 증량을 즉각 불허하라", "삼장면 덕교리의 지하수 고갈 피해와 압도적인 증량 반대 지역 여론을 반영하라", "부실·허위 환경영향조사서를 제대로 재검토하고 증량의 근본적인 문제를 공식적으로 인정하라", "증량최종결정과정에 주민 참여를 보장하고, 주민 의견을 공식 반영하고, 심의과정을 투명하게 공개하라"고 촉구했다.공동행동은 경남도청 정문 앞에서 연 발족 선언을 통해 "무분별한 지하수 취수 증량에 단호히 반대한다"며 "이미 산청군 내 4개 생수공장의 취수 허가량은 하루 5264톤으로, 우리나라 생수시장의 약 40%를 차지하는 제주 삼다수보다도 대략 1000톤 많다. 여기에 지리산권역인 하동까지 포함하면 6개 생수공장에서 하루 6364톤에 이른다"고 설명했다.이들은 "지하수의 지속가능성이 무너지고 주민 피해가 누적된다면, 이는 단순한 환경문제가 아니라 지역의 인구소멸을 넘어 사람이 더 이상 살 수 없는 땅으로 전락하는 것을 의미한다"고 강조했다.공동행동은 "산청군 삼장면 생수업체의 지하수 증량을 즉각 불허하라", "주민 피해와 요구를 외면한 모든 지하수 추가 개발을 즉시 중단하라", "행정기관은 즉시 먹는물관리법의 독소조항을 개정하기 위한 실질적 조치를 하라", "경상남도는 최종결정과정에서 문제투성이 환경영향조사서를 재검토하고, 주민의견과 참여를 보장하고, 모든 절차를 공개한 실질적인 심의를 진행하라"고 촉구했다.주민들은 "지리산의 지하수는 돈이 아니라 생명이다. 우리는 이 땅의 물을 지키기 위해 끝까지 싸울 것"이라고 외쳤다.장용식 주민은 마을 우물이 마르고 개인 관정에서는 흙탕물이 나오는 등 피해 상황을 설명했다.박종권 마창진환경운동연합 공동의장은 "우리가 매일 아무 생각 없이 마시는 물이다. 30년 전까지만 해도 일반 시민에게 생수 판매는 허용되지 않았다. 당시 환경단체는 생수 판매가 오히려 강물 오염을 부추길 것이라고 우려했다"고 말했다.이어 "30년이 지난 지금 낙동강물은 마시기 어려울 정도로 녹조가 심각하다"며 "지하수는 미래세대의 것이며, 마구 퍼낼 대상이 아니다. 주민 피해가 있다면 증량은 더더욱 안 된다"고 강조했다.산청이 좋아 10여 년 전 귀촌했다는 한 주민은 "생수공장에서 약 500미터 떨어진 곳에 살고 있다"며 "환경영향조사가 부실하게 진행돼서는 안 되고, 관련 자료는 주민들에게 명명백백하게 공개돼야 한다"고 말했다.정혜경 국회의원은 양선미 비서관이 대신 읽은 입장문을 통해 "산청 3곳, 하동까지 합치면 6곳의 생수공장이 있다. 산청은 지하수 고갈 심각 1등급 지역으로, 지하수는 특정기업의 자원이 아니다"라며 "증량 허가 가능성을 열어두고 행정 협의를 해서는 안된다. 주민을 무시하는 행정을 멈춰야 한다"고 강조했다.전희영 진보당 경남도당 민생특별위원장은 "산청은 전국에서도 물 좋은 지역으로 유명하지만, 그곳에 사는 주민들은 물 때문에 고통받고 있다. 마을 주민들이 함께 이용하던 우물이 마르고 나무들이 말라가고 있다고 한다"라며 "주민들이 긴 세월 동안 호소했음에도 민생을 책임져야 할 행정이 기업의 편만 들고 있다. 이는 주민의 생존권 문제"라고 주장했다.