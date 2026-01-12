한병도 첫 시험대... "중수청·공소청법 당정 이견, 빨리 조정해야"

정부가 12일 발표할 예정인 중대범죄수사청(중수청)·공소청 설치법 세부 내용과 관련해 한병도 더불어민주당 신임 원내대표가 "당정 간 이견이 있다"라며 조율을 위한 논의를 조속히 진행하겠다고 밝혔다.
한병도 원내대표는 이날 오전 유튜브 채널 <김어준의 겸손은힘들다 뉴스공장>에 출연해 '중수청이 돌아가는 사정을 보니 작은 검찰청이 생기는 것 아니냐는 우려가 있다'라는 진행자 질문에 "정부와 의원들 간 이견이 있기 때문에 법무부와 법사위원들, 원내, 정책위가 모여서 지속적으로 내용을 빨리 조율해야 할 것"이라며 "제가 (원내대표에) 당선됐으니 각 주체들을 소집해서 논의해 볼 생각"이라고 밝혔다.
한 원내대표는 "정부는 중수청·공소청을 설치하는데 4월 (형사)소송법 개정을 통해 추진하자는 입장이고 보완수사권 관련 논의는 그때 가서 하자는 것"이라며 "우리 의원들의 입장은 보완수사권 관련된 일말의 여지를 둬선 안 된다, 처음부터 보완수사권을 폐지하는 쪽으로 해야 한다는 것"이라고 말했다.
한 원내대표는 "기존의 검찰 인력들이 수사사법관에 들어가면 이 사람들이 수사를 할 수 있기 때문에 이에 대한 우려도 많이 있다"라며 "4자 주체가 모여 이것에 대한 논의를 빨리 조정해야 한다"라고 덧붙였다.
김병기 윤리심판원 회의엔 "오늘 결론 나지 않을까"
한 원내대표는 오는 15일 본회의에서 2차 종합 특검과 통일교 특검을 통과시킨다는 계획도 밝혔다. 한 원내대표는 "수사 기간이나 인력을 대폭 확대해야 한다"라며 "김건희 특검법만 하더라도 이번 특검 과정에서 수사해야 할 건이 아마 100건이 더 나온 것 같다. 세 가지 (특검을) 합치면 양이 어마어마하다. 이번엔 기간도 최대 170일 정도, 수사 인력도 최대 156명까지 할 수 있는 큰 규모로 내란을 완전히 종식시킬 수 있도록 기간이나 규모를 확대해야 한다"라고 말했다.
공천헌금 의혹 등에 휩싸인 김병기 전 원내대표에 대한 당 윤리심판원 회의와 관련해선 "(김 전 원내대표) 본인이 오늘 참석해서 소명할지 안 할지도 모르겠다. 참석할 가능성도 조금은 있는 것 같더라"라며 "심판원에서 현재 분위기를 다 파악하고 있다. 감찰단에서 상당한 조사가 이뤄진 걸로 알고 있기 때문에 본인이 참석할 가능성이 있다는 얘기도 들었다. 어떤 식으로든 오늘은 결론이 나지 않을까 생각이 든다"라고 말했다.
지난 11일 신임 원내대표로 선출된 한 원내대표는 최근 당내에 불거진 공천헌금 의혹에 따른 파장을 수습하고 당을 안정시키는 과제를 떠안았다. 민주당은 이날 윤리심판원 조사를 앞두고 김 전 원내대표를 향해 "애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해 보길 요청한다"라며 사실상 자진 탈당을 요구한 상태다(관련 기사: 민주당, 김병기 향해 "애당의 길 깊이 고민해보길"
