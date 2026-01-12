국제부부에서 늦깍이 대학생 커플로... 사회복지사 자격증 취득까지

큰사진보기 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"울기도 많이 울었어요. 하고 싶은 말이 있어도 말을 못 하니 너무 답답하잖아요. 아마 남편도 답답했을 거예요."

"정말 힘들었어요. 살림, 육아, 일, 그리고 공부까지…. 게다가 사회복지 공부를 하다 보면 전문용어가 많이 나오잖아요. 아무리 한국어를 잘해도 일상 용어랑 다르니까 일일이 사전을 찾아가며 공부해야 해서 남들보다 두 배, 세 배는 더 노력했던 것 같아요."

"아내는 정말 대단해요. 외국인인데도 학업에 대한 의지가 강하고, 똑똑하고, 힘들어도 포기하지 않아요."

"처음 만났을 땐 인상이 좀 험악하게 보여서 솔직히 제 스타일이 아니었어요. 그런데 대화를 나누다 보니 꾸미지 않고, 척 하지 않고, 허황된 약속을 하지 않더라고요. 평생 믿고 살만한 좋은 사람이라는 게 느껴졌어요. 15년을 같이 사는 동안 지금까지 단 한 번도 거짓말 한 적이 없어요."

"요즘 아이들이 사춘기를 겪으면서 힘든 일도 있지만, 그래도 건강하게 잘 자라줘서 그게 가장 감사한 일이에요. 지금 잠시 일을 그만 두고 쉬고 있는데 새해엔 좋은 직장을 찾아서 새롭게 시작하고 싶어요."

함양 서하면 거기마을에 살고 있는 베트남 출신 이윤희(누엔튀융·34) 씨의 한국어 실력은 수준급이다. 사람들이 한국말을 잘 한다고 놀라워하면 "10년 넘게 살았잖아요"라며 겸손해하지만, 그는 한국에 온 지 3년 만에 한국어대회에 나가 대상을 받았을 정도로 영특한 사람이다. 게다가 한국 대학에 진학해 높은 학점으로 졸업함과 동시에 사회복지사 자격증까지 취득했고, 남편의 대학 진학과 사회복지사 자격증 취득까지 이끈 '똑순이'다.윤희 씨의 고향은 베트남 남부 하노이에서 4시간 가량 떨어진 하우양성 껀터시다. 지난 2011년 남편 맹태주(50) 씨와 결혼하면서 한국에 왔다. 스마트폰이 대중화되지 않았던 시절, 그는 남편이 사준 두꺼운 한국어사전 두 권을 끼고 살았다. 지금은 그의 훌륭한 한국어 실력과 대학 진학, 자격증 취득이 자랑으로 남았지만, 그 과정이 쉽지만은 않았다.윤희씨는 함양군다문화가족지원센터를 통해 한국어를 배웠다. 서하면에서 함양읍까지 나가기에 꽤 먼 거리였는데, 고맙게도 한국어 교사가 집으로 찾아와 가르쳐줬다. 그 덕분에 한국어를 배울 수 있었고, 이후 다문화센터에서 7년 동안 통역사로 일했다. 그는 베트남 출신 결혼이주여성과 지역에 일하러 온 베트남 노동자들을 위한 통역과 상담을 맡았다. 누구보다도 그들의 어려움을 잘 알았고 그들의 마음을 이해할 수 있었다.통역사로 일하면서 사회복지에 관심을 갖게 된 그는 대학 진학과 자격증 취득까지 목표가 생겼다. 다행히도 남편 맹태주(50)씨와 가족들이 든든한 지원군이 되어줬다. 아이 셋을 키우면서 살림과 일을 병행하며 공부까지 이어가는 일상은 생각보다 버거웠다. 그럼에도 그는 끝까지 해냈고 4.5점 만점에 4.2점이라는 높은 학점으로 졸업했다.이윤희씨의 도전은 남편에게도 영향을 미쳤다. 맹태주씨는 사과 농사를 짓다 3년 전 요양보호사 일을 시작했는데, 현장에서 노인을 돌보며 사회복지에 관심을 갖게 됐다. 먼저 대학에 진학해 공부한 아내 윤희 씨의 권유로 같은 학교 사회복지학과에 진학했다. 아내는 건양사이버대학교 18학번, 남편은 21학번 선후배가 됐다.이윤희씨 역시 남편이 대단하다고 했다. 일을 하면서 늦은 나이에 공부하는 게 쉽지 않았을 텐데, 책을 대충 보는 것 같은데도 이해력이 좋아서 금방 쉽게 외우곤 했단다. 특히 남편의 정직함과 솔직함은 남편의 가장 큰 장점이다.남편 태주 씨는 "어떤 관계든 신뢰가 가장 중요하다"며 "거짓말을 감추기 위해 또 거짓말을 해야 하거나, 어차피 다 들통날 텐데 그러면 더 큰 실망을 줄 수 있어 정직과 솔직함을 가장 중요하게 생각한다"고 말했다.다른 나라 출신으로 서로 다른 삶을 살아왔지만, 두 사람은 결혼 이후 줄곧 같은 방향으로 걸었다. 하지만 그동안 윤희 씨 고향인 베트남에 자주 가지는 못했다. 부부가 모두 일을 하고 있기 때문이기도 하고, 세 자녀까지 다섯 식구가 함께 해외를 가기엔 비용적인 부담이 크기 때문이다. 2015년, 한국어 말하기 대회에서 전래동화 구연으로 대상을 받으면서 부상으로 왕복 항공권이 주어져 온 가족이 베트남을 다녀온 게 전부다.다만 그 사이 윤희씨의 부모님이 자주 한국을 방문해 맞벌이를 하는 부부를 도와 아이들을 돌봤다. 베트남 사람에겐 너무 추운 한국의 한겨울엔 고향에서 지내다가, 날이 좀 풀리면 다시 한국에서 지내곤 했다.조만간 윤희씨는 가족들과 함께 오랜만에 고향을 방문할 예정이다. 아이들과 남편에게 자신의 뿌리를 보여주고 베트남 문화를 경험하게 할 생각에 설렌다고.