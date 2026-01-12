흑백요리사 무한지옥에 응답... 쉽게 만든 당근컵케이크

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"엄마, 당근케이크 만들어줘!"

큰사진보기 ▲당근 컵케이크 ⓒ 김선아 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲당근 컵케이크 ⓒ 김선아 관련사진보기

[당근 컵케이크]

▶ 재료

- 박력분 135g, 달걀 3개, 황설탕 95g, 식용유 95g, 소금 3g, 베이킹파우더 4g, 시나몬 파우더 5g, 당근 190g, 호두 40g

- 프로스팅(크림): 크림치즈 100g, 슈가파우더 30g, 생크림 100g, 레몬즙 약간

▶ 만드는 법

① 모든 재료는 미리 계량해 준비한다. 박력분과 베이킹파우더는 함께 체에 쳐 내려 놓는다.

② 실온에 둔 달걀 3개를 잘 푼 뒤, 핸드믹서를 사용해 황설탕을 두세 번에 나누어 넣으며 섞는다. ③ 설탕이 모두 녹으면 식용유를 역시 두세 번에 나누어 넣어가며 핸드믹서로 섞는다(이 단계가 끝나면 반죽은 상아색을 띠며 걸쭉해진다).

④ ③ 의 반죽에 체 쳐 둔 박력분과 베이킹파우더, 소금, 시나몬 파우더를 넣고 주걱을 세워 칼로 자르듯 가루가 보이지 않을 정도로만 섞는다.

⑤ 이후 당근과 호두를 넣고 가볍게 섞은 뒤, 컵케이크 팬에 반죽을 약 80% 정도 채운다.

⑥ 180도로 예열한 오븐에서 약 25~30분간 굽는다.

- 프로스팅(크림)

① 모든 재료를 핸드믹서로 충분히 섞은 뒤 냉장고에 넣어 둔다.

② 냉장고에서 약 30분간 휴지시킨 후, 짤주머니나 스푼을 이용해 컵케이크 위에 얹는다.

③ 당근, 호두, 과일 등으로 취향에 맞게 장식한다.

넷플릭스의 <흑백요리사 : 요리 계급 전쟁 시즌2(아래 흑백요리사2)>는 요즘 가장 큰 인기를 끌고 있는 예능 중 하나다. 시즌1을 재미있게 봤던 터라, 이번 시즌 역시 큰 기대를 안고 시청했다. '전작보다 나은 후작은 없다'는 말이 무색하게, 흑백요리사2는 전작을 뛰어넘는 재미를 선사했다. 매주 공개될 때마다 결과가 궁금해 가슴 졸이며 봤다. 특히 '무한지옥' 편이 인상 깊었다. 지난 시즌의 무한지옥 재료가 두부였다면, 이번 시즌의 주인공은 뜻밖에도 '당근'이었다.머릿 속에서는 내가 떠올릴 수 있는 당근 요리들이 쉴 새 없이 흘러나왔다. 당근라페, 당근케이크, 당근스프, 당근구이, 당근김치, 당근피클을 넣은 반미 샌드위치 등. 아이가 어린 시절, 먹던 당근을 갈아 넣어 반죽한 수제비까지 생각하다 멈췄다. 혼자 티브이를 보며 중얼거리고 있을 때, 옆에서 아이가 말했다.TV 시청에 정신이 팔려 있던 나는 무심코 "어, 주말에"라고 대답하며 말을 흘려 넘겼다. 셰프들의 당근 요리는 그야말로 감탄을 자아냈다. 그중에서도 특히 인상 깊었던 메뉴가 있었다. '후덕죽' 셰프의 당근 짜장면, 그리고 선재 스님의 당근 국수다. 두 요리는 꼭 한 번은 먹어보고 싶다는 생각이 들었다. 일요일 오후 점심 선재 스님의 당근 국수에 도전해볼까 했지만, 아이의 강력한 반대에 부딪혔다. 대신 무심코 내뱉었던 약속, 당근 케이크로 타협을 봤다.당근은 사시사철 마트나 시장에서 쉽게 구할 수 있는 채소다. 냉장고를 열면 감자, 양파와 함께 떨어지지 않는 재료이다. 하지만 당근에도 제철이 있다. 바로 겨울이다. 일반적으로 가을부터 초봄까지, 특히 10월부터 이듬해 3월이 당근의 제철로 꼽힌다.그중에서도 12월부터 2월 사이에 수확한 겨울 당근은 유난히 달고 맛이 좋다. 당근의 효능은 교과서에 실릴 만큼 잘 알려져 있다. 대표적인 성분인 베타카로틴은 체내에서 비타민 A로 전환돼 눈의 피로를 줄이고 시력 보호에 도움을 준다. 베타카로틴은 지용성 성분이기 때문에 기름에 살짝 볶아 먹거나 지방과 함께 섭취하면 흡수율이 더욱 높아진다.제과, 제빵의 영역은 요리와는 사뭇 다르다. 요리는 있는 재료를 상황에 맞게 가감하며, 이른바 '손맛'이라는 이름으로 훌륭한 결과물을 만들어낼 수 있다. 하지만 제과, 제빵은 어찌 보면 이과의 영역에 가깝다. 모든 재료의 계량은 필수이고, 시간과 온도, 재료의 비율이 정확해야 원하는 결과를 얻을 수 있다.그나마 진입 장벽이 낮은 쪽을 꼽자면 발효나 긴 대기 시간이 필요 없는 컵케이크나 머핀류가 아닐까 싶다. 해외에서는 우리네 엄마가 부침개를 부쳐주듯, 후다닥 만들어 아이에게 내어주는 간식이기도 하다. 투박하게 만들어낸 컵케이크는 파는 것처럼 포근하고 퐁실하지 않아도 괜찮다. 컵케이크 달콤함에 프로스팅(크림) 한 스푼, 과일 한 조각만 더해져도 충분히 행복한 맛이 된다.당근 컵케이크의 가장 큰 장점은 밀가루 만큼이나 많은 당근이 들어가지만, 당근 맛이 거의 나지 않는다는 점이다. 채소를 잘 먹지 않는 아이들이나 밀가루 섭취가 부담스러운 사람에게는, 그나마 죄책감을 덜어주는 '길티 플레저'가 될 수 있다. 위에 프로스팅(크림)을 올리지 않는다면 당근 자체의 단맛만으로도 꽤 달콤해 아침 식사 대용으로도 손색 없다.흑백요리사의 '무한지옥' 당근 미션을 그저 눈으로만 즐기지 말고, 우리 집 부엌에서 직접 따라 해보는 것도 또 다른 재미다. 잠시나마 셰프가 되어보는 그 시간 자체가, 충분히 맛있는 경험이 된다.