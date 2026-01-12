거제 폐차장 화재... 소방대원 출동 진화중

큰사진보기 ▲12일 아침 거제 장평동 소재 폐차장에서 화재가 발생했다. ⓒ 경남소방본부 관련사진보기

큰사진보기 ▲12일 아침 거제 장평동 소재 폐차장에서 화재가 발생했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기

경남 거제 장평동에 있는 폐차장에서 화재가 발생해 소방대원들이 출동해 진화작업을 벌이고 있다.경상남도경찰청, 경남소방본부는 12일 오전 7시 52분경 장평동 소재 폐차장에서 화재가 발생해 진화작업 중이라고 밝혔다.폐차장에서 화재가 발생하자 인근 주민들의 119 신고가 빗발쳤다. 119소방대원들이 출동했고, 헬기가 동원되기도 했다.경찰은 인명 피해는 없고 화재 원인은 확인중에 있다고 밝혔다.