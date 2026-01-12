사회부산경남 26.01.12 10:12ㅣ최종 업데이트 26.01.12 10:12 거제 폐차장 화재... 소방대원 출동 진화중 12일 오전 7시 52분경 발생, 장평동 소재 ... 원인은 확인중 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 본문듣기 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲12일 아침 거제 장평동 소재 폐차장에서 화재가 발생했다. ⓒ 경남소방본부 관련사진보기 경남 거제 장평동에 있는 폐차장에서 화재가 발생해 소방대원들이 출동해 진화작업을 벌이고 있다. 경상남도경찰청, 경남소방본부는 12일 오전 7시 52분경 장평동 소재 폐차장에서 화재가 발생해 진화작업 중이라고 밝혔다. 폐차장에서 화재가 발생하자 인근 주민들의 119 신고가 빗발쳤다. 119소방대원들이 출동했고, 헬기가 동원되기도 했다. 경찰은 인명 피해는 없고 화재 원인은 확인중에 있다고 밝혔다. 큰사진보기 ▲12일 아침 거제 장평동 소재 폐차장에서 화재가 발생했다. ⓒ 독자제공 관련사진보기 AD #화재 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원시장선거 출마 선언한 김명용 "책임형 행정으로 시정 정상화" 갤러리 오마이포토 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 1/12 이전 다음 이전 다음 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 고개숙인 김병기 "미국은 베네수엘라에서 손 떼라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.