"버스터미널에서 만나는 미술, 어렵지 않아요"

큰사진보기 ▲8일 기념촬영 모습. 사진 앞줄 왼쪽 두번째 조천휘 작가. ⓒ 청양군생활미술협회 관련사진보기

큰사진보기 ▲검이불루 화이불치no.5 l 50×70cm l Object on a silkscreen ⓒ 조천휘 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.

조천휘 작가가 오는 2월 12일까지 충남 청양시외버스터미널 내 터미널갤러리에서 초대전을 개최한다.8일부터 시작한 이번 전시회는 청양군 생활미술협회의 초대로 이뤄진 청양터미널갤러리의 첫 번째 초대전이다.이번 초대전은 일상 속 공간인 터미널에서 지역 주민과 방문객이 가까이 문화예술을 접할 수 있도록 마련한 '찾아가는 문화예술' 사업의 출발점이라는 의미를 담고 있다.조천휘 작가는 현대판화미술제, 대전 판화가전, 제19회 청양군 미술협회전, 충남작가 초대전 등 다수의 전시에 참여하며 왕성한 작품 활동을 이어오고 있다.이번 초대전에서는 판화 기법을 활용한 작품을 중심으로 관람객에게 깊이 있는 감상 경험을 제공 중이다.또한 전시에는 청양군 미술협회 회원들과 충남 지역 작가들이 함께 참여해 지역 예술인 간 화합을 도모하는 기회가 됐고, 향토 작가들의 작품을 전시해 주민들에게 문화 향유 기회를 넓히는 등 일석이조의 효과를 거두고 있다.청양군 생활미술협회 우제권 대표는 "조천휘 작가는 판화를 활용한 예술작품을 탁월하게 선보여 관람객들이 작품을 즐겁게 감상할 수 있을 것"이라며 "특히 '검이불루 화이불치(검소하나 누추하지 않고, 화려하나 사치스럽지 않다)'의 작품성을 이번 전시에서 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.