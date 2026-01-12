메뉴 건너뛰기

26.01.12 10:27최종 업데이트 26.01.12 10:27

"버스터미널에서 만나는 미술, 어렵지 않아요"

제1회 청양터미널갤러리 조천휘 초대전 개최

8일 기념촬영 모습. 사진 앞줄 왼쪽 두번째 조천휘 작가.
8일 기념촬영 모습. 사진 앞줄 왼쪽 두번째 조천휘 작가. ⓒ 청양군생활미술협회

조천휘 작가가 오는 2월 12일까지 충남 청양시외버스터미널 내 터미널갤러리에서 초대전을 개최한다.

8일부터 시작한 이번 전시회는 청양군 생활미술협회의 초대로 이뤄진 청양터미널갤러리의 첫 번째 초대전이다.

이번 초대전은 일상 속 공간인 터미널에서 지역 주민과 방문객이 가까이 문화예술을 접할 수 있도록 마련한 '찾아가는 문화예술' 사업의 출발점이라는 의미를 담고 있다.

조천휘 작가는 현대판화미술제, 대전 판화가전, 제19회 청양군 미술협회전, 충남작가 초대전 등 다수의 전시에 참여하며 왕성한 작품 활동을 이어오고 있다.

검이불루 화이불치no.5 l 50×70cm l Object on a silkscreen
검이불루 화이불치no.5 l 50×70cm l Object on a silkscreen ⓒ 조천휘

이번 초대전에서는 판화 기법을 활용한 작품을 중심으로 관람객에게 깊이 있는 감상 경험을 제공 중이다.

또한 전시에는 청양군 미술협회 회원들과 충남 지역 작가들이 함께 참여해 지역 예술인 간 화합을 도모하는 기회가 됐고, 향토 작가들의 작품을 전시해 주민들에게 문화 향유 기회를 넓히는 등 일석이조의 효과를 거두고 있다.

청양군 생활미술협회 우제권 대표는 "조천휘 작가는 판화를 활용한 예술작품을 탁월하게 선보여 관람객들이 작품을 즐겁게 감상할 수 있을 것"이라며 "특히 '검이불루 화이불치(검소하나 누추하지 않고, 화려하나 사치스럽지 않다)'의 작품성을 이번 전시에서 함께 느껴보시길 바란다"고 말했다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 충청뉴스라인에도 실립니다.


#청양군#생활미술협회#조천휘작가#터미널갤러리

댓글
방관식 (afgm502) 내방

지역 소식을 생생하게 좀 더 많은 사람들에게 전달해 언론의 중앙화를 막아보고 싶은 마음에 문을 두드립니다.

