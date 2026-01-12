고등학교 졸업식장에서 먹은 파스타, 그보다 감동인 것

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

"꽃다발하고 선물은 잘 챙겼어?"

"어서, 나가자!"

큰사진보기 ▲송도컨벤시아 졸업식 참석 ⓒ 최혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲프로젝트 작품 '수라' ⓒ 최혜정 관련사진보기

큰사진보기 ▲졸업식날, 가족을 위해 손수 만든 알리 올리오 파스타. ⓒ 최혜정 관련사진보기

"이모, 미리 말씀해 주셔야 체험 학습 신청을 할 수 있어요."

"예전엔 미분 적분 같은 걸 왜 배워야 하는지 화가 났어요. 요리사가 되면 사회에서 쓰지도 않을 텐데 말이에요... (잠시 생각하더니) 그런데 이제 알 것 같아요. 그 어려운 과정을 끝까지 해낸 사람과 포기한 사람은 다르다는 걸요."

"OO아, 그토록 원하던 대학에 당당히 입성한 만큼 너의 꿈을 마음껏 펼치렴."

아침부터 동생네와 우리 부부는 부산했다. 기분 좋은 설렘에 마음부터 바빠진다. 맞벌이 부모를 대신해 외할머니 등 뒤에 매달려 칭얼 거리던 아이, 싱크대 문을 열어 젖히고 온갖 살림살이를 꺼내 놓으며 방긋 웃던 그 아이가 어느새 고등학교 졸업을 한단다.어릴 적 조카는 유난히 입이 짧았다. 바지가 자꾸 흘러내려 "제발 잘 먹어서 배가 좀 나왔으면" 하는 게 엄마인 동생의 소원일 정도였다. 그러던 아이가 초등학교 4학년 무렵 먹는 즐거움을 알더니, 요리에 관심을 두기 시작했다.방학마다 조리학원 자격증 반을 찾아다니는 아이를 보며 우리는 "네가 좋아하는 일을 해야 행복한 거야"라며 일찍이 '조카 바라기'를 자처했다. 중학교 졸업 사진조차 프라이팬을 들고 찍을 만큼 남달랐던 조카는 결국 한국조리고등학교에 진학해 꿈을 키워왔다.졸업식이 열린 송도 컨벤시아 한편에는 학생들이 준비한 프로젝트 수업 발표회가 마련되어 있었다. 제과, 제빵, 한식과 중식 등 각 분야의 작품들이 즐비했다.세계 음식과 절기 음식은 물론 동화(童話)나 스포츠를 매개로 한 재기 발랄한 작품부터, 소녀상과 광복을 표현해 숙연함을 자아내는 작품까지 다양했다. 학생들의 열정과 고민이 고스란히 느껴져 둘러보는 내내 감탄이 터졌고 한편으론 가슴이 찡했다.부모 곁을 떠나 견뎌 낸 3년의 결실. 하얀 조리복에 갈색 스카프를 맨 조카의 모습은 당당하고 진지했다. 졸업식 마지막 순서로 하얀 모자를 일제히 공중으로 벗어 던지는 퍼포먼스는 오래도록 기억될 명 장면이었다. 하지만 그날 내 눈에 유독 들어온 것은 여러 개의 상보다 '3년 개근상'이었다.수능이 끝나고 한 달쯤 지났을까. 바람이라도 쐬어줄 겸 전화를 했다가 놀랐던 기억이 난다.수능 후에도 학교생활을 끝까지 성실히 해내는 조카가 대견하면서도 한편으론 신기했다.졸업식이 있던 저녁, 온 가족이 모인 자리에서 조카가 뜻밖의 말을 꺼냈다.어느새 마음까지 이렇게 자랐구나. 조카는 '과정을 견디는 법'을 스스로 깨닫고 있었다. 그 말에 마음 한구석이 묵직해졌다. 우리는 그동안 아이들에게 결과만을 재촉하느라 정작 중요한 것을 잊고 있었는지도 모른다. 아이가 배워야 할 것은 정답을 맞히는 기술이 아니라, 정답에 닿기까지의 고통스러운 시간을 버텨내는 힘이었다.미분, 적분이 남긴 것은 공식이 아니라, '나는 어려운 것도 끝까지 부딪쳐 본다'는 자신감과 도전 정신이었던 것이다. 그 과정에서 얻은 성취감은 다음 단계의 시련을 이겨낼 강력한 연료가 되어줄 것이 분명하다.이제 조카는 더 넓은 세상으로 나갈 것이다. 주방의 뜨거운 열기와 고된 노동이 그를 지치게 할 때도 있겠지만, 나는 걱정하지 않는다. 미분 적분의 난해함을 정면으로 마주했던 그 우직함이라면, 제아무리 까다로운 레시피와 고단한 일상도 멋지게 요리해낼 테니까. 또한 3년 개근상에 담긴 그 성실함은 조카의 삶을 지탱하는 가장 단단한 방패이자 날카로운 칼이 되어줄 것이다.조카가 만들어갈 세상은 과연 어떤 맛일까. 벌써부터 궁금해진다.