비 새는 부산 민주주의기록관... 1년째 개관 '하세월'

▲지난 9일 둘러본 부산민주공원 부속건물 민주주의기록관 내부 지하 1층 '보이는 수장고'. 민주화운동과 민주주의 관련 자료를 보관·전시하기 위한 공간이지만, 하자보수 문제로 한쪽에 강요배·홍성담 화백 등의 민중미술 작품이 기지개를 켜지 못한 채 잠을 자고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기