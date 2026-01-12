큰사진보기 ▲남해 ‘상주 해양레저스테이션’정식 개관 ⓒ 남해군청 관련사진보기

남해 상주해수욕장의 새로운 해양관광 거점이자 주민 소득 창출의 기반이 될 '상주 해양레저스테이션'이 지난 9일 정식 개관했다.개관식에는 장충남 남해군수, 남해군의회 박종길 부의장, 류경완 도의원을 비롯해 상주면 기관 단체장을 비롯해 많은 면민들이 참석했다.상주 해양레저스테이션은 상주 은모래마을 협동조합에서 운영하게 된다. 시설 내부에는 마을협동조합이 운영하는 '상주은모래마을카페'를 비롯해 사무실, 주민 회의실, 루프탑 등이 자리잡았다.