반도체 클러스터, 용인이 아닌 광주·전남이 최적지인 이유

이재명 대통령은 2026년 신년사를 통해 "수도권 1극 체제에서 5극 체제로의 대전환"을 천명했다. 도시재생·부동산 전문가로서 보기에 이는 단순한 정치적 수사가 아니다. 대한민국 국토 공간 구조가 이미 '임계점(Critical Point)'을 넘어섰으며, 이를 재편하지 않으면 국가적 공멸을 피할 수 없다는 공간적 위기 신호다.현재 추진 중인 '용인 반도체 클러스터'를 도시공학적 관점에서 진단해보자. 정부는 세계 최대 단지를 공언했지만, 냉정히 말해 용인은 이미 '도시 환경 용량(Carrying Capacity)'을 초과했다. 교통 혼잡, 물류 비용 증가, 지가 폭등 등 과밀로 인한 '집적의 불경제(Diseconomies of Agglomeration)'가 발생하고 있다. 무엇보다 심각한 것은 전력망 포화다. RE100(재생에너지 100%)이라는 글로벌 표준은 좁은 수도권의 에너지 자립도로는 물리적으로 달성 불가능하다. 이는 곧 용인이 '지속 불가능한 산업 공간'임을 의미한다.이 난제를 해결할 '입지적 해법(Locational Solution)'은 광주·전남에 있다. 특히 광주공항 이전 부지(약 250만 평)는 단순한 유휴 부지가 아니다. 도심의 기능을 재활성화하는 대규모 도시재생(UrbanRegeneration)의 최적지이자, '에너지·반도체·AI'가 결합된 '스마트 혁신 지구(SmartInnovation District)'로 거듭날 잠재력을 갖췄다.부동산 개발론 관점에서 볼 때 광주·전남의 경쟁력은 압도적이다. KTX·SRT 광주송정역, 무안국제공항, 목포·광양항이 연계된 '복합 물류 네트워크(Multi-modal Network)'는 내륙에 갇힌 용인이 가질 수 없는 자산이다. 원자재의 해상 반입과 완제품의 항공 수출이 원스톱으로 이루어지는 이 구조는 물류비를 획기적으로 낮추고 산업의 부가가치를 극대화한다.하드웨어 구축 방식도 전환해야 한다. 과거 포항과 울산이 국가 주도의 거점 개발 방식으로 성공했듯, 지금은 그린 에너지 기반의 산업 재생이 필요하다. 정부는 광주공항 부지를 '국가 전략산업 특별구역'으로 지정하고, 전남의 풍부한 재생에너지를 직결하는 '에너지 고속도로'를 인프라로 제공해야 한다. 이것이 바로 RE100 장벽을 넘고 기업을 유인하는 가장 확실한 공간적 인센티브다.소프트웨어인 인재 유치 전략은 '직주락(職住樂) 일체형 도시' 모델에서 찾아야 한다. 미국 텍사스 오스틴의 성공은 저렴한 세금뿐만 아니라, 인재들이 살고 싶어 하는 '쾌적한 정주 여건'을 조성했기에 가능했다. 광주과학기술원(GIST), 한전공대, 전남대를 잇는 연구 벨트에 파격적인 세제 혜택과 더불어 고품격 주거·문화가 결합된 정주 환경을 제공한다면, 수도권의 인재들은 기회를 찾아 '공간적 이동'을 선택할 것이다.무엇보다 '국가 리스크 관리(National Risk Management)' 차원의 결단이 시급하다. 휴전선 인근 수도권에 국가 핵심 자산을 집중시키는 것은 도시 방재 및 안보 측면에서 위험천만한 '올인'이다. 반면 광주·전남은 지정학적 위협에서 상대적으로 자유로운 후방이다. 이곳에 전략 거점을 마련하는 것은 단순한 지역 안배가 아니라, 유사시 국가 시스템의 생존성을 확보하는 '공간적 이중화(Spatial Redundancy)' 전략이다.군 공항 이전 절차 역시 '선(先) 인프라, 후(後) 개발'이라는 경직된 사고를 버려야 한다. 반도체 유치를 트리거(Trigger)로 삼아 공항 이전과 부지 조성을 패스트트랙으로 병행하는 '통합 개발 방식'을 도입해야 한다. 시간은 곧 비용이며, 경쟁력이다.이제 선택은 명확하다. 과밀과 고비용 구조에 갇힌 수도권 모델을 답습할 것인가, 아니면 광주·전남에서 에너지와 공간, 안보가 조화를 이루는 새로운 미래 도시 모델을 실현할 것인가? 광주·전남은 대한민국 국토 대개조의 시발점이자, 지속 가능한 미래를 담보할 '전략적 요충지'다.