"우리 딸..." 나를 다시 살게 한 엄마의 한마디

"제가 좀 요즘 이상합니다."

큰사진보기 ▲하나뿐인 내 엄마2025년 12월 24일 퇴직을 하고 고향인 울진에 잠시 머물러는 동안 부모님과 여기저기 다녔다. 이날은 삼척에 있는 불각사라는 절에 다녀왔다. 절에 올라가는 살짝 언덕길, 엄마는 걸음이 불편하다.어디를 가든 내 팔짱을 끼거나 손을 잡으신다. 엄마와 손잡는 거 참 좋다. ⓒ 김희 관련사진보기

"아... 좋다... 나 살았구나."

"우리 딸, 엄마가 너무 큰 짐을 줬구나. 미안하다."

우리는 관계로 연결되어 있다. 가족이라는 두 글자, 부모와 자식, 남편과 아내, 형제, 자매로. 고향을 가는 길은 대부분 같은 기억의 반복이다. 어릴 적 고향에서의 희미한 학창 시절부터 도시로 나와 구직을 하고 직장을 다니며 결혼을 하고 아이를 낳고... 주마등처럼 스치는 세월의 기록이다. 울진 가는 길을 누구와 동행하는지에 따라 대화의 주인공은 달라지지만, 대부분 같은 기억 속 가족 중 하나다.퇴직을 결정하고 지난해 12월 17일 마지막 출근 후 12월말까지 남은 기간은 긴 휴가를 냈다. 고향인 울진으로 보름 간 쉬러 가는 길, 그날의 주인공은 엄마다. 팔순에 가까운 엄마의 세끼를 이번에는 내가 해야겠다 싶었다. 내가 있을 동안이라도 엄마가 좀 편했으면, 아버지 저녁 시간 걱정하지 않고 동네 마실가서 아줌마들과 맘껏 수다 떨고 오게 해 드려야지 다짐했다. 가는 길 주인공인 엄마를 생각하다보니 아팠지만 지금은 괜찮은 그때가 떠올랐다.십수 년 전, 퇴근 길 버스 안에서 나는 멍하니 도시의 건물이 뿜는 불빛들을 영혼없이 바라봤다. 내가 왜 사는 건지, 아무도 모르는 곳으로 가고 싶다는 생각이 들었다. 아무것도 하기 싫고 사무실 일도 너무 지겹고 심지어 애들도 귀찮았다. 그러기를 여러 날, 남편이 병원을 가보는 게 어떠냐고 권한다. 늦게 출근한다고 직장에 연락하고 한 정신과를 찾아갔다.오랜 기억이지만 문항이 꽤 나 많았다. 긴 답변을 마치고 50대 중후반 쯤 되는 의사 선생님과 마주했다. 첫 대면 이지만 뭔가 얘기를 나눠도 비밀을 지켜줄 것 같은 안도감이 살짝 들었다. 내가 누군지 모르니... 사실대로 얘기해도 되겠지? 20~30분 상담을 하고 의사 선생님이 약 처방을 해줬다. 잠을 제대로 못 잔다고 하니 새끼손가락 손톱 만한 크기의 알약을 병원에서 직접 처방해서 줬다. 수면제는 아니라고 했던 기억이 난다.우울증 진단을 받고 1주일에 1~2번에서 주기를 바꿔가며 네 번의 계절을 힘겹게 보냈다. 지금 돌아봐도 참 힘겹고 눈물 나던 때다. 내가 나를 알지 못하고 누군가 나를 끌고 가줬으면, 아이들을 품에 안고도 사랑을 느낄 수 없던 쓰리고 아팠다. 동생이 울면서 갖고 온 탕약기조차 고맙지 않았다. 돌이켜보니 '맏이 콤플렉스'와 자신에 대한 완벽주의 기대치가 너무 높고 엄격했다.약 복용과 상담을 반복하는 동안 남편과 동생들의 절대적 지지로 네 번째 계절이 지나가던 어느 날, 병원 상담을 마치고 건물을 나오는데 하늘이 눈에 들어왔다. 하늘이 파랗더라. 그 하늘을 보며 생각했다.몸 구석구석에서 감정의 세포들이 움직이기 시작했다는 걸, 다시 일어설 수 있겠구나 하는 울컥한 마음과 동시에 눈물이 났다.우울증으로 힘겹게 보내던 어느 주말, 울진에서 부모님이 버스를 타고 집에 오신 적이 있다. 잘 지내던 딸이 갑자기 정신과를 다니고 우울증이라고 하니 시골 부모님은 딸 걱정에 얼굴이라도 봐야겠기에, 어려운 발걸음을 하셨지만 냉랭한 나를 지켜 볼 수밖에 없었다. 얼굴을 마주할 수 없는 먼 타인 같은 사이가 돼버린 거다. 볕이 잘 들던 거실 한쪽에서 손톱을 깎고 있는데 엄마가 옆에 와서 말없이 앉으셨다.나는 아무 대꾸 하지 않았다. 그러나 엄마가 알고 있었다는 걸 그때 알았다. 엄마가 알고 있었구나. 그동안 내가 얼마나 힘들었는지, 지금 내가 왜 아픈지 엄마가 알고 있구나.엄마의 그 말이 나를 다시 살게 하고 일으켜 세웠다는 걸 지금은 너무 잘 안다. 그 이후 우울증을 극복하고 그 힘들었던 시기를 잊지 않고 마음을 살핀다. 내 인생에 가장 힘든 시기를 꼽으라면 그 때임은 분명하다.그러나 덕분에 나는 지금도 한걸음 떨어져 삶을 바라보는 연습을 할 수 있다. 불러도 불러도 그리운 엄마와도 잘 지낸다. 지금도 간혹 투닥 투닥한다. 그런데 엄마가 늘 져준다. 여든에 가까운 엄마는 끝까지 쉰이 넘은 나를 지켜주고 있다.