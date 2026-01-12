아버지가 처음 보낸 긴 문자, 눈이 뜨거워졌다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요."띠링"
문자가 왔다. 아버지가 보내셨다. 최근 딸과의 일본 여행에 관한 글이 기사가 되어 기사를 링크로 보내드렸다(관련 기사 : 하루 전에 결정하고 떠난 일본 여행, 딸의 표정이 어둡다
).
글을 바로 읽으셨는지 금방 문자가 왔다.
'글 잘 썼네. 더 많이 쓰면 좋을 거 같군. 평소에 가족 간에 대화가 부족한 거 같아. 지나온 세월이 퍼뜩...'
아버지가 처음으로 긴 문자를 보내셨다. 지난 봄 아버지에 관한 글이 기사가 되어 보내드린적이 있었다. 읽으시면 좋으실 것 같다는 생각을 했지만 예상보다 더 좋아하셨다. 읽고 또 읽으셨다.
문자의 마지막 문장에서 낯선 느낌이 들었다. 아버지의 표현대로 우리는 깊은 대화는 커녕 사소한 일상의 대화조차 해보지 않았다. 아버지는 새벽같이 출근하셨고 우리가 잠들때 들어오셨다. 각자의 삶이 너무 바빴다.
글을 쓰며 생각한 부모님
아버지는 생활 전선에서 가장의 무게를 견뎌내느라 정작 가족과는 시간을 보내지 못하셨다. 어린시절도 청소년기도 사춘기도, 대학 생활에서조차 아버지에 대한 기억이 별로 없다. 가끔 여행을 가기도 하고, 외식을 하기도 했지만 평소에 아버지와 무언가에 대한 이야기를 나누거나 시간을 보낸 적이 없었던 것 같다. 삶의 큰 결정을 내려야 할 순간에도 언제나 혼자 했다.
그래서 주변에 살가운 부녀지간을 보면 부럽다기보다 신기했다. 어떻게 아버지랑 친구처럼 친할수 있지? 그게 가능한가? 아무리 맛있는 음식도 먹어보지 않으면 말로 설명이 안 되는것처럼 친구 같은 부녀지간도 내게는 그렇게 다가온다. 그저 머리로만 이해할 수 있는 영역이다.
나 역시 부모님께 그렇게 살가운 딸은 못되었다. 자주 전화를 드려서 안부를 묻거나 살뜰하게 챙기는 자식은 아니다. 때 되면 연락 드리고 한 번씩 식사를 대접하고, 명절과 생신 때 찾아뵙는 그런 적당한 온도를 가지고 있었다. 뜨겁지도 차지도 않은 부모 자식 사이라고 할까.
글을 쓰면서 의외로 부모님에 대해 생각하기 시작했다. 아버지와 엄마의 문자를 받고 부모는 도대체 누구란 말인가, 부모는 왜 그럴까하는 생각을 했다. 잘했다고 잘 쓴다고, 소질이 있다는 문자를 한참 들여다 봤다. 맞춤법도 틀리고 띄어쓰기도 되어 있지 않은 문자에 왜 이렇게 마음이 가는지 모르겠다.
이 세상에서, 이 우주에서 내가 잘되기를 바라는 단 하나의 존재는 부모 뿐이구나라는 생각에 눈이 뜨거워진다. 이제 무얼하기에는 늦은 것 같은 나이, 글을 잘 썼다고 칭찬 받기에는 나이 들어버린 딸에게 잘했다고, 해 줄 수 있는 건 부모 말고 더 있을까 하는 생각이 들었다.
이날 아침에 받은 문자는 몇 배의 용기를 불어 넣어줬다. 두툼한 금일봉을 받은 느낌이다. 마음이 부자가 되어 아이에게도 이 마음을 전해주었다. 나이가 적든 많든 가족에게 받는 칭찬과 격려는 영혼을 풍요롭게 하고 살찌게 하는 것이 분명하다. 그런 부모가 되고 그런 자녀가 되고 싶어 오늘도 마음의 온도를 높인다.