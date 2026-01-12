사회부산경남한줄뉴스 26.01.12 08:08ㅣ최종 업데이트 26.01.12 08:08 고호진 공동대표, 민주주의전당 앞 "즉시폐관" 1인시위 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲고호진 열린사회희망연대 공동대표, 11일 창원마산 대한민국민주주의전당 앞 1인시위. ⓒ 고호진 관련사진보기 고호진 열린사회희망연대 공동대표는 11일 창원마산 대한민국민주주의전당 앞에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당, 즉시폐관-전면개편"을 요구하는 손팻말을 들고 1인시위를 벌였다. 대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위는 지난해 7월말부터 1인시위 이어가기를 계속해 오고 있다. #민주주의 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사창원시, 국제전자제품박람회 참가 기업 혁신상 수상 갤러리 오마이포토 "산천어 축제는 동물학대, 중단해야" 1/9 이전 다음 이전 다음 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 고개숙인 김병기 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.