고호진 공동대표, 민주주의전당 앞 "즉시폐관" 1인시위

큰사진보기 ▲고호진 열린사회희망연대 공동대표, 11일 창원마산 대한민국민주주의전당 앞 1인시위. ⓒ 고호진 관련사진보기

고호진 열린사회희망연대 공동대표는 11일 창원마산 대한민국민주주의전당 앞에서 "독재-민주 동거하는 황당한 민주전당, 즉시폐관-전면개편"을 요구하는 손팻말을 들고 1인시위를 벌였다. 대한민국민주주의전당 제대로 만들기 시민대책위는 지난해 7월말부터 1인시위 이어가기를 계속해 오고 있다.