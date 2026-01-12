논산시 주민자치협의회장 선거 초읽기

큰사진보기 ▲▲9일 제4기 논산시 주민자치회 위원 위촉식에서 김선광 취암동 주민자치회장(좌)과 한판석 가야곡면 주민자치회장(우)이 위촉장을 받은 후 기념사진을 찍고 있다. ⓒ 서준석 관련사진보기

충남 논산시 주민자치의 구심점이 될 주민자치협의회장 선거가 초읽기에 들어갔다. 제4기 주민자치회 출범과 함께 15개 읍·면·동 주민자치회 구성이 마무리되는 대로, 각 읍면동 회장들이 참여해 협의회장을 선출할 예정이다.논산시 주민자치협의회장은 지역 주민자치회를 대표해 행정과의 협력 창구 역할을 맡는 자리다. 주민자치 정책 방향을 조율하고, 읍·면·동 간 의견을 조정하는 등 책임과 상징성이 크다.이 때문에 이번 선거는 논산시 주민자치의 향후 흐름을 가늠하는 계기로 받아들여지고 있다.현재 유력 후보로는 취암동 주민자치회 김선광 회장과 가야곡면 한판석 회장이 거론된다. 김선광 회장은 50대로, 취암동 주민자치회에서 1·2·3기 위원을 역임하며 현장 중심의 활동을 이어왔다. 비교적 젊은 세대로 분류되는 만큼, 변화와 세대 교체를 상징하는 후보로 평가받고 있다.가야곡면 한판석 회장은 70대로, 양계업을 기반으로 축협 이사 활동 등을 통해 지역 사회에서 오랜 기간 신뢰를 쌓아왔다. 풍부한 경험과 안정적인 리더십이 강점으로 꼽힌다.이번 선거의 관전 포인트는 '세대 선택'이다. 안정과 경험을 중시하는 기류가 우세할지, 변화와 역동성을 내세운 50대 주민 자치회장 탄생으로 이어질지에 관심이 쏠린다. 지역 안팎에서는 "주민자치회가 생활 밀착형 의제를 다루는 만큼, 소통 방식과 실행력이 중요한 기준이 될 것"이라는 전망도 나온다.논산시는 9일 논산아트센터에서 제4기 주민자치회 위촉식을 열고 총 435명의 위원을 위촉했다. 이들은 2026년부터 2027년까지 2년간 주민총회 개최, 자치계획 수립, 마을사업 추진 등 생활자치 전반을 이끌게 된다.위촉식에서 백성현 논산시장은 "주민자치회는 주민이 지역의 주체로 서는 핵심 기반"이라며 "행정과 주민이 함께 협력해 논산의 가치를 높이는 데 힘을 모아 달라"고 밝혔다.논산시 주민자치협의회장 선출 결과는 향후 논산형 주민자치의 방향과 리더십을 가늠하는 바로미터가 될 전망이다.