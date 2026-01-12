<충성가> 원작은 학생 가극의 주제가

계엄의 탈을 쓴 내란 시도가 실패로 끝난 지 1년이 훌쩍 지났지만, 우두머리를 비롯한 일당에 대한 처리는 언제 끝날지 기약이 어려운 상황이다. 그러다 보니 요즘도 여전히 어느 길거리에서는 '계몽력' 충만한 집회가 열리고, 현장에서는 어김없이 노래 한 곡이 울려 퍼지고 있는 모양이다. <충정가> 또는 <양양가>로도 알려져 있는 '금지 군가' <충성가>다.
2년 반 전인 2023년 7월에 그 <충성가>에 관한 가짜 정보들을 짚어 <오마이뉴스>에 기사를 쓴 바 있는데, 오랜만에 다시 그때 미처 풀지 못했던 의문에 대한 답을 올려 볼까 한다. 계몽적 집회의 추앙 대상이 박근혜에서 윤석열로 바뀌긴 했어도, <충성가>에 대한 의도적 왜곡은 여전히 별로 해소되지 않은 것 같기 때문이다.
관련기사 : 전 육군참모총장 애창곡은 금지된 군가
2023년 7월 기사에서는 <충성가>가 대한제국이나 독립군 군가와 관련 있다는 주장의 근거가 전혀 없고, 오히려 한국전쟁 초기에 '저속'을 이유로 금지된 비공식 군가였음을 밝혔다. 또 12가사 중 <양양가>를 끌어대는 설 역시 황당한 이야기임을 확인했다. 그리고 작곡가 금수현이 해방 직후에 만든 음악극 <을불의 고생> 중 한 곡이 <충성가>의 원작이라는 얘기도 있지만, 분명한 근거를 확인하지 못했다고 쓰기도 했다.
<충성가>의 원작자가 금수현일 수도 있다는 점을 거론은 했지만 여부를 확실히 밝히지 못했던 것인데, 최근 그리 어렵지 않게 근거 자료를 찾게 되었고, <충성가>가 실제로 금수현의 작품 <인생의 목숨>을 개작한 것임을 확인하게 되었다.
답은 1992년 8월에 타계한 금수현이 세상 떠나기 3년 전 1989년 7월에 칠순 기념으로 간행한 책 <나의 시대 70>에 있었다. 책 101쪽과 132쪽 두 군데에 <인생의 목숨>에 대한 기술이 있고, 말미에는 금수현이 직접 쓴 <인생의 목숨> 악보도 수록되어 있다.
101쪽에서는 금수현이 경남여고 교감으로 있던 1946년에 음악극 <을불의 고생>을 만들어 학생들이 공연을 하게 된 경위와 <을불의 고생>의 줄거리, 관객들의 호의적인 반응 등을 소개했다. 또 132쪽에서는 극의 주제가인 <인생의 목숨>이 군에서 불리게 된 과정을 다음과 같이 서술했다.
당시 일선에서는 금수현 곡의 "인생의 목숨은 초로와 같고, 고구려(신라의) 산천은 영원하도다, 이 몸이 죽어서 나라가 산(선)다면, 아아 이슬 같이 죽겠노라."를 전선으로 나가는 병사들이 많이 불렀다. 이 노래는 금이 경남여고에서 한 노래극 '을불의 고생'에 나오는 것인데 어느 군악대장이 이 노래극을 보고 채보를 하여 대구 육군본부에서 퍼뜨렸다는 것이다. - <나의 시대 70> 132쪽
금수현이 1960년대 이후에 다시 쓴 것으로 보이는 <인생의 목숨> 악보를 보면 네 번째 소절 전반부 '아아 이슬 같이' 대목이 다를 뿐 나머지는 현행 <충성가>와 거의 같은 곡조임을 알 수 있다. 군악대장이 채보해 유통시키는 과정에서 변이가 생겼던 것으로 추정되며, 곡조와 함께 가사도 일부 바뀌거나 새로 추가되었던 것으로 보인다.
악보에는 노래를 만든 시점이 '1945.11.30'으로 기록되어 있고, 영화 <전쟁과 노인>의 주제곡으로 사용되었다는 메모도 있다. 시간이 많이 지난 뒤 기억을 더듬어 적은 것이라 창작 시점을 그대로 받아들이기는 쉽지 않겠으나, <인생의 목숨> 즉 <충성가>가 영화에 사용되었다는 메모 내용은 사실이다.
영화 <전쟁과 노인>은 1962년 8월에 개봉한 작품으로, 반년 앞서 개봉한 <두만강아 잘 있거라>의 뒤를 잇는 임권택 감독의 두 번째 연출작이다. 필름이 남아 있지 않기 때문에 영화에서 <충성가>가 구체적으로 어떻게 등장하는지는 알 수 없지만, 개봉 직후 잡지 <씨네마> 10월호에 실린 기사를 보면 '이 몸이 죽어서 나라가 선다면 아아 이슬 같이 죽겠노라' 노래가 삽입된 것이 성공적인 아이디어였다는 평이 있다. 비록 공식적으로는 금지 군가였으나 전쟁 당시 많은 이들의 입에 오르내렸고, 그 기억이 한동안 유지되었음은 충분히 긍정할 수가 있다.
결론은 <충성가>를 긍정이든 부정이든 평가하자는 것이 아니다. 부르거나 듣고 싶은 사람은 그렇게 하면 되는 것이고, 그렇지 않은 사람은 안 하면 되는 것이다. 다만, 내가 좋아하는 노래라 해서 사실과 전혀 다른 정보를 강변하고 퍼뜨리는 것은 상식적으로 온당한 일이 아니다.
<충성가>는 대한제국 군가도 아니고 독립군의 군가도 아니다. 학생 가극 주제가로 만들어진 뒤 비공식 군가로 전용되었다가 결국 금지곡이 되고 만 불운한(?) 노래일 뿐이다.