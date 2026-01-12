열일곱 살은 글쓰기를 싫어할 거라고... 누가 그래요?

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲실습 시간에는 제법 진지한 얼굴로 글쓰기에 임했다. ⓒ ychidy on Unsplash 관련사진보기

무언가를 좋아한다는 것은 그것에 시간을 낸다는 뜻이다. 열 일곱 살 청소년이 글쓰기를 좋아할 리 없다고 생각했다. 글쓰기를 배우기 위해 겨울방학의 소중한 시간을 투자할 리는 더더욱 없다고 여겼다. 내 예상은 완전히 빗나갔다.올해 고등학교 2학년이 되는 딸은 대안특성화고등학교에 다닌다. 한 학년이 겨우 41명인 아주 작은 고등학교. 남들과는 조금 다른 선택을 하면서 '내 생에 가장 큰 용기를 냈다'라고 표현한 딸은 1년 사이 학교를 사랑하게 됐다. 스스로를 '행복한 10대'라고 말하는 아이를 보면서 나 역시 학교에 대한 애정이 깊어 가는 중이었다.내가 23년 차 방송작가고, 글쓰기와 책쓰기를 가르친다는 것을 알게 된 학부모들은 방학 동안 아이들에게 글쓰기를 가르쳐주면 어떻겠냐고 제안했다. 딸아이 친구들이라는 부담감 때문에 몇 번은 고사했고, 무엇보다 아이들이 별로 원하지 않을 거라는 생각이 컸다. 그러나 반복되는 부탁을 더는 피할 수 없었다. 결국 그러면 오리엔테이션처럼 설명회를 해보고 신청하는 학생들이 있으면 한번 진행해 보기로 했다.그렇게 1월 초. 학생과 학부모님을 줌으로 초대해서 내가 운영하는 글쓰기 모임이 어떻게 진행되는지 한 시간여의 오리엔테이션을 가졌다. 과연 몇 명이 신청할지 전혀 가늠조차 되지 않았다. 글쓰기 모임의 최소 인원인 6명만 넘어도 다행이라 여겼다. 그런데 41명 중 17명이 신청했다.열일곱 살은 부모의 설득으로는 움직이지 않는 나이다. 부모의 입김이 조금 작용했을지는 몰라도 겨울방학 8주 동안, 일주일에 한 번씩 두 시간짜리 줌 수업을 듣고, 숙제를 하겠다고 결심하는 일은 절대 쉽지 않다. 게다가 글쓰기를 위해 그 시간과 노력을 투자하겠다니! 이 친구들이 기특하고 놀랍고, 부담스러우면서도 잘해보고 싶다는 강한 마음이 들었다.내가 하는 글쓰기 모임은 1대 1 피드백과 '합평'을 위주로 진행되기 때문에 한 반에 적정 인원은 10명 미만이다. 쉽지 않은 결정을 한 17명의 아이들 중 누구도 돌려보내고 싶지 않았다. 결국 두 반으로 나눠서 진행하기로 했다. 일주일에 이틀은 조금 무리되지만, 이 기특한 친구들을 위해 기꺼이 나의 시간을 투자하기로 마음먹었다.글쓰기는 예나 지금이나 삶을 살아가는 데 있어서 꼭 필요한 능력이라고 말하지만, 막상 우리는 글쓰기를 제대로 배운 적이 없다. '잘하고 싶지만 어려운 일', '웬만하면 피하고 싶은 일'로 여기기 마련이다. 이건 누굴 탓할 일도 아니다.2017년 EBS <생방송 톡!톡! 보니하니>에서는 초등학생이 싫어하는 방학 숙제 설문조사를 했다. 1위는 일기 '쓰기'에서 4위 관찰 보고서 '쓰기'까지 상위권을 점령한 것은 '쓰기' 숙제였다. 아이들에게 '쓰기'가 '숙제'로 느껴질 수밖에 없는 일이다.첫 수업을 앞두고 아이들의 글쓰기를 어떻게 도울지 고민이 많았다. 아무리 생각해도 글쓰기는 가르칠 수 있는 성질의 것이 아니다. 글쓰기에 포함되는 범위가 너무 넓고, 개개인의 배경지식이며 글을 써온 경험이 각자 다르기 때문에 모두에게 통용되는 진리가 없기 때문이다. 그러면 도대체 어떻게 아이들에게 글쓰기를 가르친단 말인가? 방법은 하나다. 글쓰기를 좋아하게 만들면 된다. 좋아하는 일은 계속 하고 싶어지고, 계속 하다 보면 결국 실력은 는다.3년 간의 강의자료를 모조리 훑으면서 내가 생각하는 나름의 글쓰기 정수만 꼽았다. 10대 청소년을 대상으로 하는 수업은 처음이기에 아이들이 재밌어할 법한 예시로 바꾸며 새롭게 정리했다. 조금씩 자신감이 쌓였다. 다른 건 몰라도 적어도 글쓰기를 좋아하게 만들 수는 있겠다는 생각이 들었다.기대와 떨림으로 맞이한 첫 수업 시간. 나는 열일곱 살의 소년·소녀에게 마음을 빼앗겼다. 줌 카메라를 켜지 않을까 봐 몇 번이고 강조했던 것이 무색하게 아이들은 말간 얼굴로 수줍게 화면을 채웠다. 줌이라는 한정적인 매체를 이용하면서도 눈을 맞추고, 웃고, 실습 시간에는 제법 진지한 얼굴로 글쓰기에 임했다.은유법으로 자기를 소개하는 '나는 OOO이다'라는 글쓰기는 나의 예상보다 훨씬 훌륭했다. 아이들의 참신한 비유에 오돌토돌 닭살이 돋았고, 자기의 장단점을 정확하게 바라보는 메타인지에 감탄했다. 그 안에 담긴 고민에서는 '요즘 아이들'에 대한 부정적인 인식은 사라지고 질풍노도의 시기를 살아가는 청소년에 대한 안쓰러움이 자리했다.입시를 위한 공부에만 투자해도 모자란 시간, 그로 인한 스트레스를 풀기 위해 게임이나 유튜브로 도피해도 충분히 이해가 갈 법한 상황에서 글쓰기를 택한 이 아이들은 감동이었다.아동문학가이자 언어운동가로서 우리말 바로 쓰기에 앞장서 온 이오덕 선생님은 '글쓰기 교육의 목표는 아이들을 정직하고 진실한 사람으로 키우는 데 있다'고 말한다. 글을 쓰는 모든 과정, 무엇을 쓸 것인지 정하고 글을 쓰고 고치는 일의 목표가 '삶과 생각을 키워가는 것'이 되어야 한다라고 강조한다.감히, 이오덕 선생님의 정신에 묻어가고 싶어졌다. 매일 잠깐이라도 하루를 돌아보는 일기를 통해 글쓰기와 친숙해지고, 일주일에 한 번은 제법 긴 에세이를 쓰면서 아이들은 자신을 되돌아볼 것이다. 매번 잘 쓰지 않아도 좋고 잘 쓸 수도 없는 노릇이다. 그 모든 과정이 분명 아이들을 키울 것이다. 이 빛나고 아름다운 성장을 8주 동안이나 가까이서 지켜볼 수 있다는 것은 얼마나 복받은 일인가!무엇보다 아이들은 분명 나도 자라게 한다. 줌 화면 너머로 눈을 반짝이고 고개를 끄덕이는 아이들을 보면서 나는 더 좋은 사람이 되어야겠다고, 책을 더 많이 읽어야겠다고, 말을 더 신중하게 하는 어른이 되어야겠다고 몇 번이고 다짐했다. 재능 기부로 시작했는데 이게 웬걸, 이미 한 주 만에, 누가 배우는 자리인지 알 수 없게 됐다.2026년 1월과 2월. 열일곱 소년·소녀의 글쓰기 덕분에 나의 겨울은 뜨거울 것이다.