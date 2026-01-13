망연자실한 순간, 낯선 가족이 말을 걸어왔다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲분고모리 기관고<스즈메의 문단속> 배경이 된 분고모리 기관고이다 ⓒ 김경호 관련사진보기

다카기 마사시 님!



한국의 김경호 입니다.

무사히 한국에 도착했습니다.

분고모리 기관고에서의 친절함을 잊을 수 없습니다.

감사합니다.



김경호

LINE 확인했습니다.

무사히 귀로에 도착한 것 같아 안심했습니다.

힘든 해프닝으로 고생하셨겠지만, 덕분에 우리는 Kim씨를 알게 되었습니다.

또 일본을 방문하시는 일이 있으면, 꼭 소식 전해주세요.

가게의 LINE은 별로 확인하지 않기 때문에, 연락 시는 본 메일로 부탁드립니다.

다음에는 같이 술이나 마셔요.

그럼 이만! (한국어로 AI 번역을 한 것이라 오역이 있을 수 있음).



다카기 마사시

