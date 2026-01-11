민주당 새 원내사령탑 한병도 "혼란 신속히 수습"

▲11일 국회에서 열린 제2기 원내대표 선출을 위한 의원총회에서 신임 원내대표로 당선된 한병도 의원이 정청래 대표로부터 꽃다발을 받고 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기