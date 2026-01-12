교과서 밖 나온 북한산성... 중학생들, '유네스코 알리미' 되다

큰사진보기 ▲고양 지축중학교 역사 수업 시간.학생들이 노트북과 태블릿PC를 활용해 '한양의 수도 성곽 유네스코 등재를 위한 서포터즈' 활동에 몰입하고 있다. ⓒ 지축중학교 관련사진보기

"선생님, 탕춘대성은 한양도성과 북한산성을 잇는 '팔' 같은 역할을 하는 것 같아요. 카드뉴스 제목을 '두 성곽의 연결고리'라고 지으면 어떨까요?"

큰사진보기 ▲지축중학교 학생들이 제작한 카드뉴스 결과물.생성형 AI와 디자인 플랫폼을 활용해 '한양의 수도 성곽'의 가치를 시각적으로 표현했다. ⓒ 지축중학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲지축중학교 학생들이 제작한 카드뉴스 결과물.딱딱한 설명 대신 귀여운 캐릭터가 등장해 "왜 북한산성이 특별한가?"를 묻고 답하는 형식의 카드뉴스는 또래 친구들의 눈높이를 정확히 맞췄다. ⓒ 지축중학교 관련사진보기

큰사진보기 ▲지축중학교 학생들이 제작한 카드뉴스 결과물.수업에 참여한 한 학생은 "그동안 북한산성을 그냥 돌벽이라고만 생각했는데, 나라가 위기에 처했을 때 백성을 지키기 위해 만든 최후의 보루였다는 사실에 가슴이 뭉클했다"며 "우리가 만든 자료가 유네스코 등재에 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠다"고 소감을 밝혔다. ⓒ 지축중학교 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사를 쓴 시민기자는 고양시 덕양구 지축·효자 지역에서 주민자치 활동을 하며 '마을이 학교다'라는 신념을 실천하고 있는 지역 활동가입니다.



기사에 포함된 수업 자료와 학생들의 활동 사진, 카드뉴스 결과물 등은 수업을 기획하고 진행한 지축중학교 김상림 교사가 제공하였으며, 보도 목적으로 사용 동의를 받았습니다. 학생들이 교실에서 쏘아 올린 '북한산성 유네스코 등재'의 염원이 학교 담장을 넘어 지역 사회와 행정 당국에까지 널리 퍼지기를, 그리하여 진정한 민관학 협력의 '북한산 르네상스'가 시작되기를 바랍니다.

북한산의 웅장한 능선이 한눈에 들어오는 경기도 고양시 덕양구 지축동. 이곳에 위치한 지축중학교의 한 교실은 여느 때와 다른 열기로 가득 차 있었다. 칠판에는 익숙한 역사 연표 대신 '한양의 수도 성곽 유네스코 세계문화유산 등재'라는 문구가 적혀 있었고, 학생들의 책상 위에는 교과서 대신 노트북과 태블릿PC가 놓여 있었다.지난 8일, 지축중학교 학생들이 우리 지역의 문화유산인 '북한산성'을 세계에 알리는 청소년 외교관으로 변신했다. 김상림 역사 교사가 기획한 '한양의 수도 성곽 유네스코 등재를 위한 청소년 서포터즈' 수업 현장이다.이번 수업은 학생들에게 신선한 충격으로 다가왔다. 많은 학생에게 북한산성은 주말에 가족과 함께 오르거나 창밖으로 바라보는 '동네 뒷산' 정도의 존재였다. 하지만 수업을 통해 북한산성이 한양도성, 탕춘대성과 함께 조선 왕조의 수도 방어 체계를 완성한 핵심 유산이며, 유네스코 세계문화유산 등재를 목표로 국제 심사를 앞두고 있다는 사실을 알게 됐다.수업을 기획한 김상림 교사는 "아이들이 매일 밟고 지나다니는 지역의 역사가 얼마나 가치 있는지 깨닫게 해주고 싶었다"며 "단순히 지식을 외우는 수업이 아니라 내 고장의 문화유산을 직접 탐구하고 알리는 과정을 통해 애향심과 시민적 책임감을 기르는 것이 목표"라고 설명했다.이 특별한 수업은 학교와 지역사회의 작은 소통에서 시작됐다. 지난해 11월 열린 학교 교육활동 성과 공유 및 나눔회에서 필자가 "한양의 수도 성곽 등재 소식을 아이들이 알고 응원한다면 교육적으로 큰 의미가 있을 것"이라고 제안했고, 김 교사가 이를 교육과정으로 녹여냈다.수업은 철저히 학생 주도형으로 진행됐다. 김 교사는 구글의 '노트북LM(Notebook LM)'을 활용해 방대한 등재 신청 자료를 학생들이 이해하기 쉽게 정리해 공유했다. 학생들은 이를 바탕으로 미리캔버스, 캔바(Canva) 등 디지털 디자인 도구를 활용해 홍보 콘텐츠를 제작했다. 학생들의 손끝에서 완성된 결과물은 기성 홍보물 못지않은 완성도를 자랑했다.① 한양도성-탕춘대성-북한산성의 삼각관계 : 학생들은 세 성곽이 각각 분리된 시설이 아니라, 평상시 거주 공간인 한양도성, 비상시 피난처인 북한산성, 그리고 이를 잇는 통로인 탕춘대성이 유기적으로 연결된 '통합 방어 체계'임을 정확히 짚어냈다.② 캐릭터를 활용한 스토리텔링 : 딱딱한 설명 대신 귀여운 캐릭터가 등장해 "왜 북한산성이 특별한가?"를 묻고 답하는 카드뉴스는 또래 학생들의 눈높이에 잘 맞았다.③ 미래를 내다보는 시각 : '우리 지역에 세계유산이 있다면'이라는 주제의 콘텐츠에서는 지역 자긍심 향상, 관광 활성화, 문화유산 보존 의식 강화 등 등재 이후 기대 효과를 논리적으로 풀어냈다.수업에 참여한 한 학생은 "그동안 북한산성을 그냥 돌벽이라고만 생각했는데, 나라가 위기에 처했을 때 백성을 지키기 위해 만든 최후의 보루였다는 사실에 가슴이 뭉클했다"며 "우리가 만든 자료가 유네스코 등재에 조금이라도 도움이 되었으면 좋겠다"고 말했다.지축중학교의 이번 수업 사례는 지역 연계 교육(마을교육과정)의 모범 답안을 보여준다. 교과서 속 박제된 지식이 아니라 내가 사는 마을의 살아있는 현안을 학습 주제로 삼았을 때 학생들의 몰입도가 얼마나 높아지는지를 증명했기 때문이다.김 교사는 여기서 멈추지 않고 수업 자료와 학생들의 결과물을 지역사회와 공유할 계획이다. 학생들이 만든 QR코드를 통해 주민 누구나 북한산성의 가치를 쉽게 접할 수 있도록 하겠다는 구상이다.학생들의 자발적인 움직임은 어른들에게도 시사하는 바가 크다. 현재 경기도와 고양시, 서울시는 '한양의 수도 성곽'이라는 이름으로 세계유산 등재를 추진하고 있지만, 정작 중요한 시민의 관심과 공감대 형성은 부족한 실정이다.유네스코는 세계유산 등재 심사 과정에서 유산의 진정성뿐 아니라 이를 지키고 가꾸려는 지역 공동체의 의지를 중요하게 평가한다. 학생들이 먼저 나서 "우리가 북한산성을 지키고 알리겠다"고 말하는 장면은 그 어떤 행정 보고서보다 강한 호소을 갖는다.학생들의 바람처럼 북한산성이 세계의 보물로 인정받고, 고양시가 역사와 문화가 어우러진 '북한산 르네상스'를 꽃피우기 위해서는 이제 어른들의 응답이 필요하다. 행정 당국이 학생들의 열정을 잇는 민·관·학 협력의 장을 마련한다면, 세계유산 등재의 꿈은 한층 더 가까워질 것이다.교실 창밖으로 보이는 북한산의 능선이 오늘따라 더욱 든든하게 느껴진다. 저 성곽을 지켜온 것은 과거에는 선조들이었지만, 미래에 지켜나갈 이들은 바로 지금 교실에서 자라나는 아이들이기 때문이다.