'강선우 1억 공천헌금 의혹' 김경, 오늘 오후 입국 전망

2022년 지방선거를 앞두고 더불어민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강선우 의원(무소속)에게 공천헌금 명목으로 1억 원을 건넨 의혹을 받는 김경 서울시의원이 11일 오후 입국할 전망이다.
김 시의원은 당초 오는 12일 인천국제공항에 도착할 예정이었으나 항공편을 변경해 이르면 이날 오후 입국할 예정인 것으로 알려졌다. 정확한 항공편과 입국 일정은 알려지지 않았다. 경찰은 김 시의원이 입국하는 대로 출국을 금지하고 조사한다는 방침인 것으로 전해졌다.
김 시의원은 앞서 강선우 의원과 김병기 민주당 의원의 대화 녹취에서 2022년 지방선거를 앞두고 강 의원 측에 1억 원을 건넸다는 의혹이 불거진 바 있다(관련 기사: 공천 직전 오간 '1억' 정황... 강선우, 김병기에 "살려주세요"
). 김 시의원 측은 최근 서울경찰청 공공범죄수사대에 자술서를 제출했는데, 여기엔 '강 의원 측에 1억 원을 건넸다 돌려받았다'라며 자신의 의혹을 인정하는 취지의 내용이 담긴 것으로 알려졌다.
이는 강 의원의 주장과도 유사하다. 강 의원은 지난달 31일 페이스북에서 "사무국장으로부터 보고를 받아 해당 사실을 인지한 즉시 공관 업무 총괄이었던 간사(김병기 의원)에게 보고했다"라며 "누차에 걸쳐 반환을 지시했고 반환됐음을 확인했다"라고 밝혔다. 다만 김 시의원으로부터 돈을 받아 보관한 인물로 알려진 강 의원의 전직 보좌관은 돈을 받은 적이 없다는 취지로 경찰 조사에서 진술한 것으로 전해져 향후 사실관계 규명이 필요한 상황이다.
김 시의원은 지난달 29일 공천헌금 의혹 관련 고발장이 경찰에 제출되고 이틀 뒤인 31일 미국으로 출국했다. 지난 6일(현지 시각)엔 미국 라스베이거스에서 열린 전자·가전 전시회(CES)에 참석해 엄지손가락을 올린 채 사진을 찍은 모습이 포착돼 논란이 일었다. 김 시의원은 미국 출국 후 텔레그램 탈퇴·재가입 정황으로 증거인멸 의혹이 제기되기도 했다.