동화를 쓰는 건 이야기를 선물하는 일

20년간 방송으로 말하던 사람이 이제 글로 아이에게 말을 겁니다. 전환의 길목에서, 여전히 세상에 말을 걸고 있는 중입니다.

"방송작가로 일하다 보니까요. 저 점점 착한 사람이 되어가는 것 같아요."

'지금 나는 아이들에게 무언가를 선물하고 있구나.'

큰사진보기 ▲크리스마스 트리동화를 쓰는 동안의 나는 가끔 산타할아버지가 된 것 같은 기분이 든다. 아이들에게 직접 무언가를 쥐여주는 건 아니지만, 이야기라는 이름의 선물을 조심스럽게 포장해 건네는 사람. ⓒ 이효진 관련사진보기

'이 장면을 읽는 아이는 어떤 표정을 지을까?'

'이 말이 아이의 하루를 조금 더 힘들게 만들지는 않을까?'

예전에 방송작가 후배가 내게 이런 말을 한 적이 있다.처음에는 웃고 넘겼다. 그런데 곰곰이 생각해 보니 그 말이 틀리지 않았다. 방송 원고는 늘 사람들에게 희망이 되는 말을 건네야 하고, 조금이라도 더 좋은 방향을 이야기해야 한다. 자극적이거나 날 선 말보다는 듣는 사람의 마음을 다독이는 문장이 필요하다. 그런 글을 매일같이 쓰다 보면 글을 쓰는 사람 자신도 자연스럽게 그 방향으로 살아가게 된다.나는 아동문학을 쓰면서 그 변화를 더 또렷하게 느낀다. 동화는 더더욱 그렇다. 아이들에게 건네는 이야기는 결국 세상을 어떻게 바라볼지를 알려주는 일이기 때문이다. 아동문학을 쓰며 나는 종종 이런 생각을 한다.그래서일까. 동화를 쓰는 동안의 나는 가끔 산타할아버지가 된 것 같은 기분이 든다. 아이들에게 직접 무언가를 쥐여주는 건 아니지만, 이야기라는 이름의 선물을 조심스럽게 포장해 건네는 사람.산타는 계절을 따라 움직이는 인물이 아니라, 새해가 시작될수록 더 필요해지는 미음의 태도 같은 존재다. 아이들이 동화를 읽으며 잠시라도 웃고, 조금이라도 마음이 가벼워진다면 그걸로 충분하다고 생각한다.물론 동화 속 이야기가 늘 처음부터 끝까지 밝기만 한 것은 아니다. 다툼도 있고, 상처도 있고, 마음이 무너지는 순간도 등장한다. 하지만 나는 끝내 이야기를 해피엔딩 쪽으로 데려간다. 세상이 늘 그렇게 흘러가지는 않는다는 걸 알면서도, 아이들 앞에서는 그래도 괜찮아질 수 있다는 가능성을 끝까지 놓고 싶지 않기 때문이다.동화를 쓰다 보면 자연스럽게 아이들의 마음을 들여다보게 된다.그 질문을 반복하다 보면 글을 쓰는 나 역시 조금 더 조심스러운 사람이 되고, 조금 더 다정한 어른이 되어간다. 어쩌면 이것이 동화작가로서의 사명감인지도 모르겠다. 의사가 생명을 살리기 위해 애쓴다면, 동화작가는 아이들의 마음이 완전히 어두워지지 않도록 작은 불을 밝혀주는 사람일지도 모른다. 세상이 늘 착하지는 않다는 걸 알면서도, 그래도 세상에는 끝내 좋은 방향이 있다는 믿음을 이야기 속에 남겨두는 일.나는 내가 쓴 글을 통해 아이들이 조금 더 희망을 찾고, 조금 더 세상을 긍정적으로 바라보기를 바란다. 그리고 언젠가는 그 아이들이 각자의 삶을 자기 힘으로 잘 살아가기를 바란다. 동화는 아이들 대신 답을 내리는 이야기가 아니라, 아이들이 스스로 답을 찾아가도록 마음을 단단하게 만들어 주는 이야기니까.그래서 나는 이 일을 좋아한다. 글을 쓰는 동안 아이들에게 착한 마음을 건네면서, 동시에 나 자신도 조금 더 착한 사람이 되어가고 있다는 이 느낌이. 오늘도 나는 또 하나의 이야기를 조심스럽게 포장한다. 아이들이 언젠가 자기만의 방식으로 풀어볼 작은 선물이 되기를 바라면서.