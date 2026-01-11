김주애의 본격적인 등장... '4대 세습' 시작은 언제인가?

큰사진보기 ▲김정은 북한 국무위원장이 새해를 맞아 전날 금수산태양궁전을 참배했다고 조선중앙통신이 2일 보도했다. 김 위원장의 딸 주애가 선대 지도자들의 시신이 안치된 금수산태양궁전 참배에 처음 공개적으로 참석했다. ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

북한은 오랫동안 철저한 가부장적 권력 구조를 유지해 온 사회다. 김일성에서 김정일, 김정은으로 이어진 3대 세습은 그들이 자랑하고 있는 백두혈통과 남성 중심 권력의 결정체였다. 북한 권력 핵심부를 둘러보아도 김여정, 최선희 외무상, 현송월 정도를 제외하면 여성의 존재감은 미미하다. 이러한 구조 속에서 최근 북한 언론에서 등장하는 가장 이질적인 장면은 김정은의 딸 김주애의 잦은 공개다.김주애를 둘러싼 관심은 단순한 '최고 지도자의 딸'이라는 호기심을 넘어선다. 그녀가 과연 북한의 차기 후계자가 될 수 있는가 라는 질문은 북한 체제의 근본을 흔드는 문제이기 때문이다. 어쩌면 북한의 붕괴가 4대 세습 과정에서 벌어질 수도 있다는 다소 위험한 발언을 하는 전문가들도 있다.김정일은 김일성으로부터 수십 년간 체계적인 후계자 수업을 받았다. 하지만 김정은은 2011년 김정일의 갑작스러운 사망으로 인해 안정적 권력 승계와 준비에 대한 충분한 준비 시간을 갖지 못했다. 그 결과 권력 초기에는 극심한 불안정과 혼란이 뒤따랐던 것이 사실이고, 이를 김정은은 공포정치로 수습했다. 이복형 김정남을 해외에서 제거했고, 고모부 장성택을 부패 등의 혐의로 공개 처형하는 등 140여명의 주변 권력자들을 숙청했다. 권력의 정당성을 법적 절차가 아닌 공포를 통해 확보한 셈이다.가까스로 권력을 손에 쥔 김정은은 과거 자신이 겪었던 이 불완전한 승계 과정을 반복하지 않으려는 듯한 행동을 다양하게 보이는데, 그중 가장 눈에 띄는 것이 10대 중반 김주애의 조기 등장이다. 김정은의 고민의 산물로 보인다.김주애를 조기에 공개하고 주요 군사 행사에 동행시키는 것은 단순한 가족애의 표현이 아니다. 이는 북한 주민들에게 '여성 지도자'라는 개념을 미리 주입하는 정치적 학습 과정이라고 볼수 있다. 여성은 지도자가 될 수 없다는 고정관념을 허무는 데는 시간이 필요하고, 북한 주민들로 하여금 김주애에 대한 거부감을 해소하고 강제교육으로 해결하려 한다. 동시에 현송월, 최선희와 같은 여성 인사를 전면에 배치하며 가부장적 권력 구조를 완화하는 듯한 인사 메시지도 병행하고 있다.그렇다면 언제쯤 김정은의 후계자가 결정이 될까? 김주애에 대한 표현의 변화에 주목할 필요가 있다. 현재 북한 매체와 외신은 그녀를 '사랑받는 자제', '귀여운 딸'로 묘사한다. 그러나 후계 구도의 핵심은 감정이 아닌 권위다. 김주애가 후계자로 굳어지는 순간은 북한매체와 언론에서 그녀를 사랑하는 대상이 아니라 존경해야 할 존재로 인식하도록 언어가 바뀌는 시점이 될 것이다.북한 체제에서 언론은 현실을 반영하지 않는다. 현실을 만들어 가는 과정이다. '동지', '존경하는', '위대한'이라는 수식어가 김주애에게 붙는 순간, 4대 세습은 이미 절반 이상 완성된 셈이다. 김주애는 김정은의 딸로 남아서는 안 된다. 인민이 존경하고 우러러보는 상징이 되는 순간, 북한의 미래 권력 지도는 조용히 그러나 결정적으로 재편될 것이다.결국 후계자의 탄생은 백두혈통이라는 강력한 배경 아래 호칭에서 시작될 것이다. 김주애를 향한 언론의 단어가 바뀌는 날, 북한의 다음 시대는 이미 시작된 것이다. 동시에 북한의 변화에 대한 우리의 대비도 절대적으로 필요하다.﻿