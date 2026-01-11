미얀마 군부-혁명군 치열한 교전... 총선 2차 투표 실시

큰사진보기 ▲미얀마 <킷딧미디어> 보도. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲대구에서 열린 미얀마 민주화 승리 행동. ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲부평역 앞에서 열린 미얀마 피란민 돕기 모금운동 ⓒ 한국미얀마연대 관련사진보기

미얀마(버마)에서 쿠데타를 일으켜 집권한 군사정권의 군대와 소수민족·민주진영 무장세력 사이에 격렬한 교전이 벌어져 철도·도로가 한때 운행 중단되고 사상자가 생겨난 것으로 전해졌다. 또 군사정권은 새 국회의원을 뽑기 위한 2차 총선을 실시하고 있다.11일 미얀마연방민주주의승리연합(MFDMC), 한국미얀마연대, 미얀마군부독재타도위원회, 미얀마민주주의네트워크는 미얀마 현지 언론 보도, 민주진영 국민통합정부(NUG)의 발표를 종합해 교전 상황을 비롯한 다양한 소식을 전했다.군부 쿠데타 이후 까렌민족자유군(KNLA), 아라칸군(AA), 카친독립군(KIA), 미얀마민족민주동맹군(MNDAA) 등 소수민족 무장세력과 민주진영 시민방위대(PDF)의 '혁명군'은 군부와 곳곳에서 전투를 벌이고 있다.이런 속에 최근 미얀마 최대 도시인 양곤과 만달레이 사이 도로에서 격렬한 전투가 벌어졌고, 이로 인해 트레일러 차량 일부가 불에 타고 철도와 도로 교통이 일시 중단된 것으로 알려졌다.현지 언론 <킷딧 미디어>는 9일 오전 6시경부터 양곤과 만달레이 사이 옥트윈 타운십(구) 내 냐웅체다욱과 께뿌에 마을 사이 씬 마을에 주둔한 군부대 초소를 혁명군 부대들이 공격해 교전이 매우 치열한 상황이라고 보도했다.이로 인해 트레일러 차량 일부가 화재에 휩싸였고, 양곤–만달레이 도로는 차량 통행이 전면 차단된 상태이며, 역에서 철도 운행이 중단되어 정차 중인 것으로 알려졌다고 이 언론이 전했다.또 이 언론은 11일 오전 5시경부터 혁명군이 퓨 타운십 사군 마을 인근의 군부 주둔지와 검문소를 공격하기 시작했고, 군부가 증원 병력을 대거 투입해 방어에 나서고 중화기를 지속적으로 사용하며 대응하고 있는 것으로 알려졌다고 보도했다.<킷딧미디어>는 "현재 전투로 인해 사군 마을 인근과 주변 마을 주민들은 피난 중이며, 군부가 도로를 봉쇄하고 주민들의 이동을 막고 있는 것으로 전해졌다"라고 밝혔다.미얀마에서는 쿠데타 이후 곳곳에서 전투가 벌어지면서 군인 뿐만 아니라 민간인 피해가 속출하면서 피란민도 생겨나고 있다.미얀마 군사정권은 11일 2차 총선을 실시하고 있는 것으로 알려졌다. 새 국회의원을 뽑기 위한 총선은 3~4차례 진행되고, 군부는 지난 12월 28일 1차 투표를 실시했다.해외 언론들은 "군사정권이 주도하는 총선의 2차 투표가 11일(현지시간) 실시됐다고 보도하기 시작했다. 군부는 1차 투표율이 과반을 넘었다고 발표하기도 했다.그러나 민주진영은 이번 총선이 '가짜선거'라며 투표 반대를 외치고 있다. 군부는 조만간 3차 투표를 실시하겠다고 했지만 구체적인 날짜와 해당 지역은 아직 발표하지 않았다.이런 가운데 한국에 거주하는 미얀마 출신 활동가와 이주노동자들이 이번 주말에도 곳곳에서 고국의 봄혁명(민주화)을 외치면서 피란민 돕기 거리 모금운동을 벌이고 있다.한국미얀마연대는 대구에서 미얀마인들이 모여 "반독재, 미얀마 민주화 승리 행동"을 벌였다고 밝혔다. 부평역 앞에서는 모금운동이 벌어졌다.미얀마에서는 2021년 2월 1일 군부쿠데타가 발발했다.