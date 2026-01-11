메뉴 건너뛰기

사회

부산경남

26.01.11 14:48최종 업데이트 26.01.11 14:48

[함양] 밤새 내린 눈으로 하얀 다랑이 논

1월 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 다랑이 논.
1월 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 다랑이 논. ⓒ 함양군청 김용만

밤새 눈이 내린 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면에서 다랑이 논과 안국사가 하얗게 변해 있다.

1월 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 다랑이 논.
1월 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 다랑이 논. ⓒ 함양군청 김용만

11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면에서 안국사
11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면에서 안국사 ⓒ 함양군청 김용만

#다랑이논

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

