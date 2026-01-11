사회부산경남 26.01.11 14:48ㅣ최종 업데이트 26.01.11 14:48 [함양] 밤새 내린 눈으로 하얀 다랑이 논 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲1월 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 다랑이 논. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 밤새 눈이 내린 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면에서 다랑이 논과 안국사가 하얗게 변해 있다. 큰사진보기 ▲1월 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면 다랑이 논. ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 큰사진보기 ▲ 11일 지리산 자락인 경남 함양군 마천면에서 안국사 ⓒ 함양군청 김용만 관련사진보기 #다랑이논 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사미얀마 군부-혁명군 치열한 교전... 총선 2차 투표 실시 갤러리 오마이포토 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 1/9 이전 다음 이전 다음 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 고개숙인 김병기 "미국은 베네수엘라에서 손 떼라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.