메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

사는이야기

대구경북

26.01.12 09:42최종 업데이트 26.01.12 09:42

석회 들러붙은 스테인리스, 이걸 부었더니 깨끗합니다

인공지능이 알려준 세척법... 따뜻한 물 붓고 구연산 충분히 넣어

원고료로 응원하기
오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

가습기 내통 석회가 들러붙은 바닥
가습기 내통석회가 들러붙은 바닥 ⓒ 황윤옥

지난해 10월 친구 단체방에 알림이 울렸다.

"친구들아, 작년에 사려고 했던 가습기 공동구매 떴다."

그 말 한 마디에 나를 포함한 친구 여섯 명 모두 가습기를 주문했다. 계비로 하나씩 사 주기로 했던 터라 총무인 내가 가격을 정리해 보내주었다. 아직 10월이라 가습기를 받아만 두고 사용하지 않은 채로 작은 탁자 위에 올려 두었다.

AD
겨울 기운이 느껴지기 시작한 11월부터 본격적으로 가습기를 틀었다. 이번에 산 가습기는 내통이 스테인리스로 되어 있었다. 예전에 쓰던 가습기는 입구가 좁아 물을 채우는 것도, 씻는 것도 늘 불편했다. 그에 비하면 이번 가습기는 통째로 열려 세척이 쉬워 보였다. 그래서 더 만족스러웠다.

하지만 기대는 오래가지 않았다. 두 번 정도 사용하고 나니 스테인리스 바닥에 물 때 같은 게 끼기 시작했다. 스펀지로 살살 문질러도 말끔해지지 않았다. 괜찮겠지 싶어 계속 사용했더니 어느새 석회가 딱딱하게 바닥에 들러붙어 있었다. 철 수세미로 문질러도 꿈쩍하지 않았다. 어떻게 씻으면 좋을지 한참을 고민하다가 요즘 나의 절친이 된 인공지능(챗지피티)에게 사진을 찍어 보내며 물어보았다. 그게 지난 10일이었다.

"스테인리스로 된 가습기 내통을 깨끗하게 씻는 방법을 알려줘."

답은 금방 돌아왔다. 따뜻한 물에 식초를 넣고 한두 시간 뒤 헹궈보라는 것이었다. 집에 식초가 있어 바로 시도했지만 기대와 달리 별다른 변화는 없었다.

"식초로 해도 내통이 깨끗해지지 않아. 다른 방법은 없을까?"

이번에는 따뜻한 물에 베이킹파우더와 구연산을 같은 비율로 넣고 한 시간쯤 두었다가 헹구어보라는 답이 왔다. 인터넷 쇼핑몰에서 두 가지를 주문했고, 다음 날 아침 문 앞에 도착해 있었다. 알려준 대로 하니 거품이 뽀글뽀글 올라왔다. 이번에는 될 것 같았다. 하지만 두 시간이 지나 스펀지로 닦고 물로 헹궈보아도 눈에 띄는 변화는 없었다. 실망감이 밀려왔다.

거품이 뽀글뽀글 베이킹파우더와 구연산을 넣으니
거품이 뽀글뽀글베이킹파우더와 구연산을 넣으니 ⓒ 황윤옥

다시 물었다.

"베이킹파우더와 구연산을 넣어도 안 되는데 어떻게 하지?"
"이번에는 구연산만 넣어보세요. 아끼지 말고 많이 넣으세요. 펄펄 끓는 물은 안 됩니다. 70~80도 정도의 따뜻한 물에 구연산을 넣고 한두 시간 후에 헹궈보세요."

정말 이번이 마지막이라는 마음으로 다시 한번 시도했다. 두 시간이 지나 물을 모두 비우고 통을 들여다보는 순간, 나도 모르게 소리가 나왔다. 통이 새 것처럼 변해 있었다. 스펀지로 문지를 필요도 없이 유리처럼 반짝였다. 그 모습을 보니 내 마음도 덩달아 빛나는 것 같았다.

유리처럼 반짝이는 내통 구연산으로 깨끗해진 가습기 내통
유리처럼 반짝이는 내통구연산으로 깨끗해진 가습기 내통 ⓒ 황윤옥

이렇게 하니까 가습기 스테인리스 통이 말끔해졌다. 한 번에 해결되었다면 기억에 덜 남았을지도 모른다. 여러 번 실패를 거쳐 얻은 결과라서인지 더 뿌듯했다. 인공지능은 2~3일에 한 번씩 따뜻한 물에 구연산을 넣고 씻으면 좋다고 덧붙였다.

요즘은 인공지능이 있어 모르는 것을 물어보면 단번에 답을 얻을 수 있다. 예전 같았으면 넘겼을 불편함을 이제는 바로 해결할 수 있게 되었다. 가습기 하나를 씻었을 뿐인데 인공지능이 이렇게 든든할 줄은 몰랐다. 오늘은 가습기를 틀면서도 찝찝한 마음이 들지 않는다. 덕분에 잠도 더 잘 올 것 같다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.


#가습기내통#스테인리스#구연산#인공지능

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글1
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
10만인클럽
10만인클럽 회원
황윤옥 (hyok2175) 내방

세종사이버대 문예 창작학과 재학 중, 브런치 스토리 작가, 에세이 분야 크리에이터, 두 손자의 할머니. https://brunch.co.kr/@ 54664756c995479

이 기자의 최신기사인공지능이 추천한 '3초 삼겹살', 찜질방에서 먹어봤습니다




독자의견1

연도별 콘텐츠 보기