석회 들러붙은 스테인리스, 이걸 부었더니 깨끗합니다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가습기 내통석회가 들러붙은 바닥 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"친구들아, 작년에 사려고 했던 가습기 공동구매 떴다."

AD

"스테인리스로 된 가습기 내통을 깨끗하게 씻는 방법을 알려줘."

"식초로 해도 내통이 깨끗해지지 않아. 다른 방법은 없을까?"

큰사진보기 ▲거품이 뽀글뽀글베이킹파우더와 구연산을 넣으니 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

"베이킹파우더와 구연산을 넣어도 안 되는데 어떻게 하지?"

"이번에는 구연산만 넣어보세요. 아끼지 말고 많이 넣으세요. 펄펄 끓는 물은 안 됩니다. 70~80도 정도의 따뜻한 물에 구연산을 넣고 한두 시간 후에 헹궈보세요."

큰사진보기 ▲유리처럼 반짝이는 내통구연산으로 깨끗해진 가습기 내통 ⓒ 황윤옥 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

지난해 10월 친구 단체방에 알림이 울렸다.그 말 한 마디에 나를 포함한 친구 여섯 명 모두 가습기를 주문했다. 계비로 하나씩 사 주기로 했던 터라 총무인 내가 가격을 정리해 보내주었다. 아직 10월이라 가습기를 받아만 두고 사용하지 않은 채로 작은 탁자 위에 올려 두었다.겨울 기운이 느껴지기 시작한 11월부터 본격적으로 가습기를 틀었다. 이번에 산 가습기는 내통이 스테인리스로 되어 있었다. 예전에 쓰던 가습기는 입구가 좁아 물을 채우는 것도, 씻는 것도 늘 불편했다. 그에 비하면 이번 가습기는 통째로 열려 세척이 쉬워 보였다. 그래서 더 만족스러웠다.하지만 기대는 오래가지 않았다. 두 번 정도 사용하고 나니 스테인리스 바닥에 물 때 같은 게 끼기 시작했다. 스펀지로 살살 문질러도 말끔해지지 않았다. 괜찮겠지 싶어 계속 사용했더니 어느새 석회가 딱딱하게 바닥에 들러붙어 있었다. 철 수세미로 문질러도 꿈쩍하지 않았다. 어떻게 씻으면 좋을지 한참을 고민하다가 요즘 나의 절친이 된 인공지능(챗지피티)에게 사진을 찍어 보내며 물어보았다. 그게 지난 10일이었다.답은 금방 돌아왔다. 따뜻한 물에 식초를 넣고 한두 시간 뒤 헹궈보라는 것이었다. 집에 식초가 있어 바로 시도했지만 기대와 달리 별다른 변화는 없었다.이번에는 따뜻한 물에 베이킹파우더와 구연산을 같은 비율로 넣고 한 시간쯤 두었다가 헹구어보라는 답이 왔다. 인터넷 쇼핑몰에서 두 가지를 주문했고, 다음 날 아침 문 앞에 도착해 있었다. 알려준 대로 하니 거품이 뽀글뽀글 올라왔다. 이번에는 될 것 같았다. 하지만 두 시간이 지나 스펀지로 닦고 물로 헹궈보아도 눈에 띄는 변화는 없었다. 실망감이 밀려왔다.다시 물었다.정말 이번이 마지막이라는 마음으로 다시 한번 시도했다. 두 시간이 지나 물을 모두 비우고 통을 들여다보는 순간, 나도 모르게 소리가 나왔다. 통이 새 것처럼 변해 있었다. 스펀지로 문지를 필요도 없이 유리처럼 반짝였다. 그 모습을 보니 내 마음도 덩달아 빛나는 것 같았다.이렇게 하니까 가습기 스테인리스 통이 말끔해졌다. 한 번에 해결되었다면 기억에 덜 남았을지도 모른다. 여러 번 실패를 거쳐 얻은 결과라서인지 더 뿌듯했다. 인공지능은 2~3일에 한 번씩 따뜻한 물에 구연산을 넣고 씻으면 좋다고 덧붙였다.요즘은 인공지능이 있어 모르는 것을 물어보면 단번에 답을 얻을 수 있다. 예전 같았으면 넘겼을 불편함을 이제는 바로 해결할 수 있게 되었다. 가습기 하나를 씻었을 뿐인데 인공지능이 이렇게 든든할 줄은 몰랐다. 오늘은 가습기를 틀면서도 찝찝한 마음이 들지 않는다. 덕분에 잠도 더 잘 올 것 같다.