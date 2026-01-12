[주장] 동아시아 평화는 '대타협'이 아니라 '좁은 회랑'에서 시작된다

AD

최근 국제정치의 흐름은 동아시아, 특히 한반도 두 국가와 일본에 불안정이 커지고 있음을 보여준다. 미국과 중국이라는 거대 권력의 틈바구니에서 자기 위치를 지키기 위한 이 지역 미들파워 국가들이 받는 도전의 정도는 19세기 말과 20세기 초에 겪은 역사적 사태와는 다른 형태로 거세게 밀려들고 있다. 이러한 사태는 동시에, 역설적으로 충돌을 관리할 수 있는 제한된 공간, 즉 '좁은 회랑'이 다시 열리고 있음도 분명해지고 있다. 문제는 이 회랑을 인식하고 제도화할 정치적 상상력과 기술(technic)이 있는가 하는 점이다.미국 외교의 불확실성 증대는 더 이상 예외적 사건이 아니다. 규범과 가치에 기반한 자동적인 동맹 안정 장치는 약화되고 있고, 거래와 조건이 외교의 전면으로 등장하고 있다. 이러한 환경에서 동아시아 국가들은 더 이상 '누가 나를 보호해 줄 것인가(누가 나를 지켜주기 위한 자원을 동원할 것인가)'라는 질문에만 의존할 수 없게 되었다. 대신 충돌을 최소화하고 선택 강요를 완화할 수 있는 중간 안정 장치를 스스로 마련해야 하는 국면에 들어섰다.2024년 노벨 경제학상 공동수상자인 대런 애쓰모글루와 제임스 A. 로빈슨은 <좁은 회랑>에서, 어떤 국가와 사회의 번영을 방향짓는 관건은 특정 조건을 갖춘 회랑 내에서만 가능하다고 주장하였다. 이 이론은 <국가는 왜 실패하는가>의 연장 선상에서, 사회적 갈등 표출에 대한 폭넓은 관용를 용인하는 포용적 제도가 핵심 가치임을 재확인하고 있다. 두 사람이 말하는 '좁은 회랑(corridor)'은 자유와 번영이 공존하는 정치·경제적 공간이 매우 제한적이며, 이를 확보하고 지키기 위한 제도적·문화적 노력이 필수적임을 강조하는 이론이다.필자는 이 '좁은 회랑 이론'을 국제정치 영역에서 일어나는 여러 사태들에 확장 적용할 수 있다고 본다. 한 국가가 전근대에서 근대로 이행하는 과정에서 해당 국가 구성원들이 자유와 번영으로 가는 좁은 회랑을 포착하고 이를 십분 적응해야 하는 것처럼, 국제정치 영역에서도 각각의 행위자들은 갈등과 충돌의 회로를 가능한 한 회피하고 공존과 평화를 유지하고 이를 확장할 수 있는 좁은 회랑을 잘 포착하고 개척하는가에 따라 해당 국가와 지역의 국제정치적 또는 지정학적 구도는 필연이 아니며 얼마든지 관리 가능한 영역으로 만들 수 있다고 보는 것이다.이러한 관점에서 한·일 관계는 재정의될 필요가 있다. 전후 체제가 그 역사적 숙명을 다하고 트럼프라는 대리인을 통해 지구(地球)적 소음을 내며 재편되는 시점에서 해묵은 한·일 관계를 지정학적 숙명으로 보는 관점은 유보해야 한다고 보는 것이다. 이 시점에서 한일 관계를 재정의하는 것은 이상적 화해나 역사 문제의 일괄 타결을 전제로 해야만 가능한 과제가 아니다. 오히려 현실적으로는 갈등을 통제 가능한 상태로 유지하고, 위기로 비화 되지 않도록 관리하는 '관리형 협력'의 과제에 가깝다. 이는 과거를 지우는 것이 아니라, 미래의 충돌을 예방하기 위한 최소한의 정치적 선택이다.일본 사회 내부에서도 외교·안보 정책의 과잉 선명성을 경계하는 목소리가 커지고, 한국 정부가 한·일 관계의 안정적 관리에 나서는 흐름은 이러한 현실 인식의 반영으로 읽힌다. 이는 누군가의 양보나 패배라기보다, 불확실한 국제 환경 속에서 각자가 감당할 수 있는 위험을 줄이려는 합목적적 적응이다.이러한 환경 속에서 중국 방문 직후에 이루어지는 이재명 대통령의 일본 방문은 상징적이다. 이는 역사 문제의 일괄 타결이나 가치 연대의 과시가 아니라, 갈등을 통제 가능한 상태로 묶어두려는 관리형 협력의 시도로 읽힌다. 한·미·일 구도의 전면화 이전에, 한·일 양자 안정이 선행되어야 한다는 현실 인식이 반영된 행보다.이 일련의 신호들이 말하는 바는 분명하다. 동아시아의 갈등은 지정학적 필연이 아니라, 관리 실패의 결과라는 점이다. 먼저 동아시아 지역의 해묵은 대표적인 갈등의 하나인 한일 관계는 실상 뚜렷한 이익 다툼이라기보다 역사적으로 얽힌 사태에 대한 해석과 감정의 문제에 가깝다. 따라서 이를 당장, 완전하게 해결하려는 성급함은 잠시 내려놓을 필요가 있다.지금 필요한 것은 대담한 이상이나 선언적 화해가 아니라, 충돌을 낮추고 선택 강요를 완화하는 좁은 회랑을 유지·확장하여 동아시아 전체의 갈등구조에 쉼표를 주는 정치적 기술이라고 할 수 있다. 이 시점에서 한·일 관계를 재정의하지 않는다면 우리는 같은 질문을 자꾸 되풀이하게 될 것이다.2025년에 한일 양국의 리더십이 순차적으로 교체되며 우려를 표한 이들이 많았다. 야당 대표 시절 일본과의 역사 문제에 대해 다소 강경한 태도를 보였던 이가 대통령에 취임할 경우 한일 관계가 경색될 수 있다는 우려가 제기되었고, 아베 전 총리의 노선을 계승한 것으로 평가되는 다카이치 사나에가 총리에 오를 경우 한국 여론을 자극하는 언행을 보일 가능성이 있다는 관측도 지배적이었다.드골은 1958년 프랑스 제5공화국 초대 대통령이 되기 전에는 '알제리는 프랑스의 분리 될 수 없는 일부'라는 입장을 견지하고 있었다. 그러나 대통령 취임 후에는 식민지 청산, 즉 알제리의 독립이 불가피하다는 현실을 받아들여 1962년 에비앙 협정을 통해 알제리의 독립을 인정하는 정책적 대전환을 단행했다. 이러한 드골의 리더십 대전환을 연상케 하는 한국과 일본의 이재명 다카이치 두 정상이 보여주는 정치력을 주목한다. 이재명 대통령과 다카이치 일본 총리 간의 두 번째 만남이 기대되는 이유다.한일 두 정상의 두 번째 만남에서 독도 문제를 비롯한 한일 간의 해묵은 갈등이 극적으로 타결되기를 기대하지 않는다. 역사 문제와 관련한 두 나라 국민들 간의 인식이 하루아침에 바뀌지도 않는다. 그보다는 이미 양국 간에 논의된 바 있는 방향처럼 두 나라 국민, 특히 청년들부터 각각 내국인 수준으로 여행과 취업을 자유롭게 할 수 있도록 하는 조치들을 통해 접촉면을 넓고 두텁게 하는 것이 우선이라고 본다.유럽연합의 모체인 '유럽석탄철강공동체'를 만들어낸 유럽 통합의 실질적 설계자 장 모네는 화해를 설교하지 않았고, 전쟁이 다시 일어나기 어려운 구조를 먼저 만드는 데 집중했었다. 북아일랜드의 성금요일 협정 역시 과거 역사에 대한 정의(定義)를 완결하는 것을 일단 미뤄두고, 폭력으로 되돌아가기 힘든 제도적 경로를 설정하는 데 집중했다.더 거슬러 올라가면, 11세기 여진 해적 도이(刀伊=東夷)의 침입을 계기로 이루어진 고려와 일본의 정보 교환 사례 역시 상호 신뢰가 아니라 공존하지 않을 경우 발생할 피해, 즉 비용을 인식한 결과였다. 이러한 사례가 보여주는 것은 명확하다. 평화는 문제의 해결에서 오는 것이 아니라, 문제가 폭발하지 않도록 사태를 실질적으로 관리하는 데서 시작되는 경로도 있다는 점이다.동아시아의 평화는 거대한 대타협이나 선언적 합의에서 오지 않는다. 오히려 붕괴되지 않도록 유지해야 하는 좁은 회랑, 즉 충돌을 피하기 위한 최소 협력 구조에서 출발한다. 지금 필요한 것은 이상을 포기하는 용기가 아니라, 이상이 무너지지 않도록 받쳐 줄 현실적 회랑을 설계하고 지켜내는 정치다.현재 대두되는 국제정세는 1차 대전 이전, 제국주의 강대국 간의 세력균형론에 따른 거래 조건에 따라 한국과 일본 같은 중견 국가들의 존립과 위상이 크게 위협받고 있다. 이러한 상황에서 한일 두 국가는 독자적인 역량만으로 이를 극복하는 것은 대단히 어려운 과제이고 특히 두 나라 사이에서 갈등이 직접 노출될 경우 그 위험은 더욱 증대될 수 있다.따라서 두 나라가 지금 당장 동아시아 지역의 평화를 관리하는 조정자가 되는 것이 아니라 두 나라 간의 갈등부터 적절히 관리하여 지역의 긴장도를 낮추는데 기여하는 것이 절실히 필요하다고 본다. 한·일 간의 갈등을 효율적으로 관리하는 일은 거창한 평화 구상이 아니라, 동아시아 전체의 불안을 낮추는 가장 현실적인 출발점일 수 있다.