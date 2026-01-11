민주당, 김병기 향해 "애당의 길 깊이 고민해보길"

큰사진보기 ▲김병기 더불어민주당 원내대표가 30일 서울 여의도 국회에서 굳은 표정으로 사퇴 입장을 밝히고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

더불어민주당이 공천헌금 의혹 등으로 원내대표직을 사퇴한 김병기 의원을 향해 "애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해 보길 요청한다"라고 밝혔다. 사실상 자진 탈당을 요구한 것으로 풀이된다.박수혁 민주당 수석대변인은 11일 오전 국회 본관에서 열린 기자간담회에서 "정청래 대표도 민심과 당심을 가장 중요하게 생각하며 많은 고민의 밤을 지새우고 있다"라며 "김병기 의원도 본인이 그토록 소중하게 여겨왔던 애당의 길이 무엇인지 깊이 고민해 보시길 요청한다"라고 밝혔다.박 수석대변인은 "김 의원에 대한 단호하고 신속한 조치를 요구하는 당원과 의원들의 요구가 날이 갈수록 강해지고 있다"라며 "지도부는 신속한 윤리심판원 심판 결정에 맡긴다는 긴급 최고위원회 의결 입장을 유지하고, 윤리심판원의 독립성을 보장하기 위해 노력하면서 소속 의원들의 김 의원 자진 탈당 요구 집단 입장 표명도 자제를 요청해 왔다"라고 말했다.그러면서 "이젠 지도부를 향한 (김 의원) 제명 요구 움직임까지 임박해 있다"라며 "자진 탈당을 요구하는 당원과 의원들의 요구도 애당심의 발로라는 것을 김 의원도 잘 알고 있을 것이라고 생각한다"라고 덧붙였다.박 수석대변인은 '김 의원에 대한 애당의 길이 자진 탈당을 의미하는 건가'라는 취재진 질문에 "모든 가능성이 다 열려 있다는 뜻"이라며 "내일 윤리심판원 회의에서 김 의원 본인이 소명 서류를 내든, 직접 출석해 해명하든, 그 결과가 윤리심판원 위원들에게 어떤 영향을 미쳐 어떤 결과가 나오든 모든 가능성이 다 열려 있다는 뜻"이라고 말했다.박 수석대변인은 "만약 내일 윤리심판원 회의 결과가 다른 쪽으로 난다고 하더라도 모든 가능성이 다 있다는 뜻"이라며 "당대표의 비상 징계 요구가 있다고 말씀을 드렸는데 그에 대한 가능성도 모든 게 다 열려 있다. 내일 윤리심판원의 회의 결과에 따라 여러 가지 상황이 달라질 수 있다는 것도 다 포함돼 있다"라고 덧붙였다.그러면서 "제명이냐 탈당이냐 뭘 유지하느냐 이런 문제는 지금 확정적으로 말씀드릴 수 없다"라며 "현재 당은 김병기 의원이 소명서를 제출했는지, 본인이 내일 직접 소명서를 들고 출석할 건지 여부를 파악한 바 없다"라고 밝혔다.