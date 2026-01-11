메뉴 건너뛰기

26.01.11 11:09최종 업데이트 26.01.11 11:09

진주시 공공형 어린이집, 성금 200만 원 기탁

진주시 공공형 어린이집, 진주시복지재단에 성금 200만 원 기탁
진주시 공공형 어린이집, 진주시복지재단에 성금 200만 원 기탁 ⓒ 진주시청

진주시 공공형어린이집 연합회(회장 송영숙)는 지난 9일 지역사회 어려운 이웃돕기 성금 200만 원을 진주시복지재단에 기탁했다.

송영숙 회장은 "아이들과 교직원, 학부모가 함께한 작은 실천이 지역사회에 따뜻한 도움이 되기를 바란다"며 "앞으로도 아이들에게 나눔의 가치를 자연스럽게 전할 수 있는 다양한 활동을 이어가겠다"고 전했다.

#기탁

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

