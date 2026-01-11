사회부산경남한줄뉴스 26.01.11 11:11ㅣ최종 업데이트 26.01.11 11:11 "불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 큰사진보기 ▲경남평화시국대회. ⓒ 경남평화회의 관련사진보기 경남평화회의는 15일 오후 6시 30분 창원 상남분수광장에서 "불법침략, 주권유린 미국 규탄. 한미연합군사훈련 중단으로 자주와 평화의 시대로"를 내걸고 경남평화시국대회를 연다. #평화 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사진주시, 지역아동센터 6곳 '야간 연장돌봄' 운영 갤러리 오마이포토 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 1/12 이전 다음 이전 다음 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 고개숙인 김병기 "미국은 베네수엘라에서 손 떼라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.