"불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁

ⓒ 경남평화회의

경남평화회의는 15일 오후 6시 30분 창원 상남분수광장에서 "불법침략, 주권유린 미국 규탄. 한미연합군사훈련 중단으로 자주와 평화의 시대로"를 내걸고 경남평화시국대회를 연다.