26.01.11 11:11최종 업데이트 26.01.11 11:11

"불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁

경남평화시국대회.
경남평화시국대회. ⓒ 경남평화회의

경남평화회의는 15일 오후 6시 30분 창원 상남분수광장에서 "불법침략, 주권유린 미국 규탄. 한미연합군사훈련 중단으로 자주와 평화의 시대로"를 내걸고 경남평화시국대회를 연다.

#평화

윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

