진보당 전희영 전 위원장, 경남도지사선거 출마선언 12일

진보당 전희영 전 전국교직원노동조합 위원장은 12일 오전 경남도청 프레스센터에서 경남도지사선거 출마선언한다. 이 자리에는 김재연 진보당 상임대표, 정혜경 국회의원 등이 함께 한다.



진보당 경남도당은 "전희영 전 위원장은 새로운 경남을 만들기 위해 도지사 후보로 출마한다"라며 "경남의 첫 여성도지사 후보, 진보도지사 후보로 '새로운 인물, 새로운 변화, 새로운 경남'을 만들 약속을 드리는 출마선언을 한다"라고 밝혔다.