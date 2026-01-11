정치부산경남한줄뉴스 26.01.11 11:10ㅣ최종 업데이트 26.01.11 11:10 진보당 전희영 전 위원장, 경남도지사선거 출마선언 12일 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 진보당 전희영 전 전국교직원노동조합 위원장은 12일 오전 경남도청 프레스센터에서 경남도지사선거 출마선언한다. 이 자리에는 김재연 진보당 상임대표, 정혜경 국회의원 등이 함께 한다. 진보당 경남도당은 "전희영 전 위원장은 새로운 경남을 만들기 위해 도지사 후보로 출마한다"라며 "경남의 첫 여성도지사 후보, 진보도지사 후보로 '새로운 인물, 새로운 변화, 새로운 경남'을 만들 약속을 드리는 출마선언을 한다"라고 밝혔다. #김명용 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁 갤러리 오마이포토 고개숙인 김병기 1/11 이전 다음 이전 다음 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 "미국은 베네수엘라에서 손 떼라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.