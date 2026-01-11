메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

한줄뉴스

26.01.11 11:10최종 업데이트 26.01.11 11:10

갈상돈 위원장, 진주시장선거-김명용 교수, 창원시장선거 출마선언

원고료로 응원하기
김명용 국립창원대학교 교수는 12일 오전 창원시청 브리핑실에서 창원시장선거 출마선언한다. 더불어민주당 진주갑지역위원장은 12일 오전 진주시청 브리핑실에서 "변화와 혁신, 도약하는 진주"를 내걸고 진주시장선거 출마선언한다.

김명용 국립창원대 교수, 창원시장선거 출마선언.
김명용 국립창원대 교수, 창원시장선거 출마선언. ⓒ 김명용

민주당 갈상돈 위원장, 진주시장선거 출마선언
민주당 갈상돈 위원장, 진주시장선거 출마선언 ⓒ 더불어민주당

#갈상돈

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기