갈상돈 위원장, 진주시장선거-김명용 교수, 창원시장선거 출마선언

큰사진보기 ▲김명용 국립창원대 교수, 창원시장선거 출마선언. ⓒ 김명용 관련사진보기

큰사진보기 ▲민주당 갈상돈 위원장, 진주시장선거 출마선언 ⓒ 더불어민주당 관련사진보기

김명용 국립창원대학교 교수는 12일 오전 창원시청 브리핑실에서 창원시장선거 출마선언한다. 더불어민주당 진주갑지역위원장은 12일 오전 진주시청 브리핑실에서 "변화와 혁신, 도약하는 진주"를 내걸고 진주시장선거 출마선언한다.