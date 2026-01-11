정치부산경남한줄뉴스 26.01.11 11:10ㅣ최종 업데이트 26.01.11 11:10 갈상돈 위원장, 진주시장선거-김명용 교수, 창원시장선거 출마선언 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 김명용 국립창원대학교 교수는 12일 오전 창원시청 브리핑실에서 창원시장선거 출마선언한다. 더불어민주당 진주갑지역위원장은 12일 오전 진주시청 브리핑실에서 "변화와 혁신, 도약하는 진주"를 내걸고 진주시장선거 출마선언한다. 큰사진보기 ▲김명용 국립창원대 교수, 창원시장선거 출마선언. ⓒ 김명용 관련사진보기 큰사진보기 ▲민주당 갈상돈 위원장, 진주시장선거 출마선언 ⓒ 더불어민주당 관련사진보기 #갈상돈 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁 갤러리 오마이포토 "미국은 베네수엘라에서 손 떼라" 1/12 이전 다음 이전 다음 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 고개숙인 김병기 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.