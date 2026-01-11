김경수 위원장, 13일 창원상의 기업 대표 등과 간담회

수 대통령직속지방시대위원회 위원장은 13일 오전 창원상공회의소 대회의실에서 기업체 대표‧임원, 기업지원기관과 유관단체 관계자들이 참석한 가운데 "지역균형발전을 위한 지역 주요 현안과 정책 제안, 의견 수렴"을 위한 초청간담회를 연다.