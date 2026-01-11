메뉴 건너뛰기

close

사이트 전체보기

오마이뉴스(스타)에서는 누구나 글을 쓸 수 있습니다

정치

부산경남

한줄뉴스

26.01.11 11:10최종 업데이트 26.01.11 11:10

김경수 위원장, 13일 창원상의 기업 대표 등과 간담회

원고료로 응원하기
수 대통령직속지방시대위원회 위원장은 13일 오전 창원상공회의소 대회의실에서 기업체 대표‧임원, 기업지원기관과 유관단체 관계자들이 참석한 가운데 "지역균형발전을 위한 지역 주요 현안과 정책 제안, 의견 수렴"을 위한 초청간담회를 연다.

#김경수

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
윤성효 (cjnews) 내방

오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다.

이 기자의 최신기사"불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁


독자의견0

연도별 콘텐츠 보기