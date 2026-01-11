정치부산경남한줄뉴스 26.01.11 11:10ㅣ최종 업데이트 26.01.11 11:10 김경수 위원장, 13일 창원상의 기업 대표 등과 간담회 윤성효(cjnews) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 수 대통령직속지방시대위원회 위원장은 13일 오전 창원상공회의소 대회의실에서 기업체 대표‧임원, 기업지원기관과 유관단체 관계자들이 참석한 가운데 "지역균형발전을 위한 지역 주요 현안과 정책 제안, 의견 수렴"을 위한 초청간담회를 연다. #김경수 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 윤성효 (cjnews) 내방 아이콘구독하기 오마이뉴스 부산경남 취재를 맡고 있습니다. 이 기자의 최신기사"불법침략 미국 규탄 경남평화시국대회" 15일 저녁 갤러리 오마이포토 고개숙인 김병기 1/11 이전 다음 이전 다음 24시간 무제한토론 마치고 박수 받는 장동혁 대표 정청래 "새해1호 법안은 2차 종합특검' 눈물바다 된 12.29 여객기참사 1주기 추모식 "미국은 베네수엘라에서 손 떼라" 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.