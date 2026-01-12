파병 간 아들의 시신은 왜 인천공항 '수입화물창고'로 들어왔나

AD

큰사진보기 ▲국민신문고_육군본부 답변 일부 발췌육군본부가 유족에게 회신한 공식 답변 일부. 순직자 추모행사를 ‘보훈·보상 제도의 일환’으로 규정하며, 순직 유형에 따라 추모 횟수를 달리 시행하고 있다는 입장을 밝히고 있다. 그러나 이러한 설명은 '국방부 부대관리 훈령'의 규정 내용과는 다른 해석이다. ⓒ 국민신문고 답변 갈무리 관련사진보기

큰사진보기 ▲2024년 1월 9일 인천공항 수입 화물창고_故 곽진수 중위 영현 운구 현장2024년 1월 9일, 인천공항 수입 화물창고. 해외파병 중 순직한 故 곽진수 중위의 영현 봉송식이 진행되고 있다. 눈비가 내리는 가운데, 봉송식에 참여한 동료·선후배 장병들이 마지막 예우를 표하고 있다. ⓒ 이은순 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병 중 순직한 고 곽진수 중위의 어머니가 작성했습니다.



지난 1년간 아들을 떠나보낸 슬픔 속에서도 제가 멈출 수 없었던 이유는, 내 아들이 겪은 비정한 현실이 지금 이 순간에도 국외에서 헌신하고 있는 또 다른 장병들에게 되풀이되어서는 안 된다는 절박함 때문이었습니다.



"국가의 부름에는 기꺼이 응답했지만, 국가의 예우는 구걸해야 하는 현실"을 바꾸고 싶습니다. 이 글이 단순히 한 유족의 억울함을 알리는 데 그치지 않고, 우리 군 장병들의 명예와 존엄을 지킬 수 있는 실질적인 제도 개선(비PKO 파병 예우법 마련 및 추모 훈령 준수)으로 이어지기를 간절히 소망합니다.



관심 가져주시고 함께 분노해 주신 모든 시민분께 머리 숙여 감사드립니다. 앞으로도 장병들의 인권과 예우를 위한 걸음을 멈추지 않겠습니다.

국가는 장병의 죽음을 어디까지 책임질 준비가 되어 있는가.이 질문은 추상적인 물음이 아니다. 2024년 1월 1일, UAE 아크부대 파병 중 사망한 초급간부 고 곽진수 중위의 사례는 이 질문을 더 이상 미룰 수 없음을 보여준다. 문제는 '사망' 그 자체가 아니라, 사망 이후 국가가 그 책임을 어떻게 다뤘는가이다.국방부는 말한다. 보상은 제도에 따라 지급되고, 예우는 현행 법령의 범위 내에서 이루어지고 있으며, 추모는 부대 여건에 따라 시행되고 있다고. 그러나 유족이 마주한 현실은 다르다.보상은 숫자로 관리되고, 예우는 최소한의 법령 해석에 머물며, 추모는 예산과 인력 부족을 이유로 언제든 축소된다. 이 지점에서 국가와 유족 사이에 설명되지 않는 간극이 생긴다.이 간극은 특히 '추모'에서 분명하게 드러난다.'국방부 부대관리 훈령'에 따르면 모든 순직자는 순직의 유형이나 파병 형태와 무관하게 5주기까지 공식 추도식을 실시하는 것을 원칙으로 한다. 이는 국가가 스스로 정한 기준이다.그러나 실제 집행은 다르다. 육군본부는 자체 내부 기준을 근거로 순직 유형에 따라 5주기·3주기·1주기로 추모 횟수를 나누어 시행하고 있다.그 사유로 제시되는 것은 늘 예산과 인력 부족이다. 그 결과, 장병은 죽어서도 다시 분류되고, 차등화된 추모를 감내해야 하는 존재가 된다. 실제로 육군본부가 유족에게 보낸 공식 답변은 이 현실을 분명히 보여준다.육군본부는 순직자 추모행사가 "보훈·보상 제도의 일환"에 해당하며, 순직 유형에 따라 추모 횟수가 달라질 수 있다고 설명했다. 그러나 '국방부 부대관리 훈령' 어디에도 추모행사를 순직 유형에 따라 차등하라는 규정은 없다. 추모를 보상 체계의 일부로 한정하거나, 내부 기준으로 축소할 수 있도록 위임한 조항 역시 존재하지 않는다.규정은 존재하지만, 집행은 내부 기준에 따라 달라지고 있다.상위 규범보다 내부 해석이 우선하는 구조가 고착된 셈이다.이 지점에서 유족과 육군본부의 인식 차이가 분명해진다. 유족은 더 많은 추모를 요구하는 것이 아니다. 보상은 순직 유형에 따라 달라질 수 있다. 그러나 국가가 스스로 정한 훈령에 따라 시행하도록 한 추모행사마저 내부 해석에 따라 축소·차등된다면, 이는 존엄의 문제다. 추모는 보상의 하위 개념이 아니라, 국가가 끝까지 지켜야 할 최소한의 책임이기 때문이다.비PKO 파병 장병에 대한 예우 문제는 이 구조적 모순을 더욱 선명하게 드러낸다. 합동참모본부는 비PKO(아크부대) 파병 장병의 영현 운구와 관련해 "IATA(국제항공운송협회) 민간 항공 운송 규정에 따라 모든 장병에게 동일하게 적용하고 있다"고 설명한다. 그러나 현실은 냉정하다.국가원수급 예우를 받는 PKO 파병 장병과 달리, 고 곽진수 중위의 영현은 민간 항공사의 '수화물' 규정에 따라 인천공항 수입 화물창고를 거쳐 돌아와야 했던 현실은 어떻게 설명할 것인가.제복을 입은 군인이 국가의 예우가 아닌 민간 화물 운송 체계에 맡겨지는 현실, 국방부는 이를 '현행 법령상 최선'이라고 설명한다.아크부대를 포함한 비PKO 파병은 15년 넘게 지속되어 오고 있다. 그동안 파병의 성과는 국가의 외교·군사적 자산으로 축적되었다. 그러나 그 과정에서 발생한 죽음의 책임은 오롯이 유족의 몫으로 남았다. 법이 없어 예우할 수 없다면, 관련 법도 없이 파병부터 보낸 책임은 누가 질 것인가. 법이 없다는 사실을 알면서도 15년째 파병이 계속되는 현실을, 국가는 어떻게 설명할 것인가.그러는 가운데 그 공백을 메우겠다는 책임 있는 약속은 합동참모본부의 반복된 답변 어디에서도 찾기 어렵다.그러나 유족이 묻는 것은 이미 끝난 일에 대한 변명이 아니다. 같은 일이 다시 발생했을 때, 국가는 무엇을 할 것인가에 대한 질문이다. 또 다른 '곽진수'가 생겼을 때, 국가는 다시 "현행 법령상 최선을 다했다"는 말로 책임을 유예할 것인가.이 글은 슬픔을 호소하기 위한 글이 아니다. 내 아들만을 위한 특별한 예외를 요구하는 글도 아니다. 국가가 부를 때는 '국가의 아들'이라 부르던 청년들이, 죽음 이후에는 규정과 내부 기준 사이에서 분류되는 이 구조가 과연 정당한지 묻는 글이다.지금 이 순간에도 아크부대를 포함한 해외 파병지에서 수많은 젊은 장병들이 임무를 수행하고 있다. 그들의 죽음 이후까지 책임질 준비가 되어 있는지, 국가는 이제 답해야 한다.아크부대 파병 중 사망한 초급간부의 어머니로서, 이 질문을 대한민국 사회에 남긴다.