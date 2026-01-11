트럼프 이름 추가되니... 워싱턴국립오페라, 케네디 센터와 55년 만에 결별

큰사진보기 ▲2026년 1월 10일 워싱턴 DC의 케네디 센터 전경. 워싱턴국립오페라는 1월 9일, 1971년부터 본거지로 삼아온 존 F. 케네디 공연예술센터에서의 공연을 옮기겠다고 발표했다. ⓒ 박정훈 관련사진보기

미국을 대표하는 공연장 '케네디센터'가 도널드 트럼프 대통령 이름이 추가된 '트럼프-케네디 센터'로 이름이 변경됐다. 이에 반발하는 움직임이 커지는 가운데, 55년 상주 인연을 맺었던 워싱턴 내셔널 오페라(WNO)가 9일(현지시간) 탈퇴를 결정했다. 이는 트럼프 대통령과 측근들이 경영진을 교체하며 센터를 장악한 이후 가장 두드러진 이탈 사례다.​AP통신 등에 따르면 WNO는 성명에서 "오늘 워싱턴 내셔널 오페라는 케네디센터와의 제휴 계약을 원만히 조기 종료하고 완전 독립 비영리 단체로서 운영을 재개한다"고 밝혔다. 이번 결정은 센터 내부 구조와 운영 변화가 지속된 결과라고 덧붙였다.오페라단 예술감독 프란체스카 잠벨로는 지난해 11월 <가디언>과의 인터뷰에서, 박스오피스 수익 급감과 트럼프 장악 이후 기부자들의 신뢰 붕괴로 인해 50년 이상 이어온 센터를 떠날 가능성이 있다고 언급한 바 있다.센터 측 대변인은 "재정적으로 어려운 관계로 WNO와 결별하는 어려운 결정을 내렸다"며, 이번 분리를 통해 "트럼프 케네디 센터의 재정 안정성과 장기적 미래를 지원할 책임 있는 선택을 할 수 있게 되었다"고 밝혔다.오페라단은 또한 케네디 센터의 새로운 비즈니스 모델이 "공연 제작비를 사전에 전액 확보하도록 요구하며, 이는 오페라 운영 방식과 맞지 않는다"고 지적했다. 기존 센터에서 제공되던 중앙 지원 서비스도 축소되거나 제거되었다고 덧붙였다.트럼프 대통령의 측근으로 케네디 센터 임시 전무이사를 맡고 있는 리크 그레넬(Ric Grenell)은, 센터가 워싱턴국립오페라를 지원하는 데 수백만 달러를 지출했지만 오페라는 여전히 적자를 기록하고 있다고 밝혔다.AP통신에 따르면, 그레넬은 X(옛 트위터)에 "이번 분리가 전 세계와 미국 각지에서 오페라 공연을 유치할 수 있는 유연성과 재정을 제공할 것"이라고 밝혔다.트럼프 대통령은 지난해 케네디 센터 이사회 의장으로 스스로 임명하고, 측근들로 이사회를 구성했다. 12월에는 이사회가 건물 명칭을 '도널드 J. 트럼프와 존 F. 케네디 기념 공연예술센터'로 변경하기로 결정했으며, 약칭으로는 트럼프 케네디 센터라고 부른다.이후 많은 예술 단체와 아티스트들이 공화당 지도자의 장악을 이유로 센터에서 공연을 철회했다. 민주당은 센터 명칭이 의회에서 정해졌다는 점을 강조하며, 트럼프의 이름 추가는 법적 효력이 없다고 밝혔다. 존 F. 케네디 가족 또한 이번 명칭 변경이 암살된 대통령의 유산을 훼손한다고 비판했다.오페라단은 봄 시즌 공연 규모를 축소하고, "재정 건전성을 확보하고 균형 예산 의무를 다하기 위해" 다른 공연장으로 무대를 옮길 계획이다. 현재 '트리모니샤(Treemonisha)', '더 크루서블(The Crucible)', '웨스트 사이드 스토리(West Side Story)' 등 WNO 공연은 여전히 케네디 센터 웹사이트에 등록돼 있다.<뉴욕타임스>는 이번 사안을 단순한 명칭 논쟁이 아니라 미국 공공 문화기관의 독립성과 정체성이 흔들리고 있음을 보여주는 사례로 평가했다.