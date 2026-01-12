120개의 빛이 솟구쳤다, 서울로봇고 졸업식에서

큰사진보기 ▲저항을 뚫고 솟구치는 120개의 '빛'제30회 서울로봇고 졸업식 피날레에서 졸업생들이 학사모를 높이 던지며 환호하고 있다. 개인적 방황과 제도적 한계라는 '저항'을 견뎌내고 스스로 삶을 설계해 나갈 아이들의 당당한 비상이 시작되는 순간이다. ⓒ 오성훈 관련사진보기

AD

"마이스터고 학생들은 일찍 취업하니 담임이 편할 거라 생각하시지만, 사실 선생님의 노력 하나하나가 아이들이 마주할 '취업의 질'과 직접 연결됩니다. 그래서 더 무겁고 힘든 한 해였죠. 저는 아이들이 어려운 일을 겪을 때 바로 답을 주기보다 '스스로 어떻게 해결할 것인가'를 묻곤 했습니다. 그래야만 학교 밖 더 큰 장벽을 만났을 때 무너지지 않고 자기만의 길을 낼 수 있으니까요."

"대학 입학 전까지 수학학원을 다닐 생각입니다."

"전공 동아리 활동을 하며 실기는 자신 있게 익혔지만, 대학 수준의 이론이 조금 걱정돼요. 그래서 졸업하고 대학 입학 전까지 수학 학원에 다니며 부족한 점을 보완하려고 합니다. 배움을 멈추지 않고, 진짜 로봇 개발 박사까지 가보고 싶거든요."

"모든 것이 낯설고 서툴렀던 시기에 선배님들은 저희 마음속 소중한 표지판이 되어주셨습니다. 체육대회와 서로제(학교 축제), 전공 동아리에서 보냈던 시간들 속에서 저희는 기술뿐 아니라 책임감과 배려를 배웠습니다. 선배님들이 남겨주신 발자취를 따라, 저희도 서울로봇고의 가치를 이어가겠습니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인블로그에도 실립니다.

전기·전자 분야의 가장 기초가 되는 법칙은 옴의 법칙(V=IR)이다. 이 법칙을 구성하는 세 요소 중 하나인 '저항(Resistance)'은 흔히 전류의 흐름을 방해하고 에너지를 깎아먹는 부정적 존재로 여겨진다. 하지만 공학의 세계에서 저항이 없다면 열도, 빛도 발생하지 않는다.33년 전 처음 교단에 섰을 때, 나는 아이들 삶에서 갈등과 방황이라는 '저항'을 제거해주는 것이 스승의 역할이라 믿었다. 하지만 평교사를 거쳐 서울로봇고의 공모 교장으로서 졸업하는 제자들을 배웅하는 지금, 나는 정반대의 진실과 마주하고 있다. 아이들의 삶을 뜨겁게 달구고 빛나게 하는 것은 매끈한 초전도체 같은 환경이 아니라 스스로 부딪히며 만들어낸 치열한 '저항'의 시간들이었다.144명이 입학해 120명이 졸업했다. 24명은 중도에 진로를 변경해 일반계고로 전학을 갔다. 졸업 연도에 곧바로 대학 진학이 어려운 마이스터고의 경직된 진로 시스템 속에서, 누군가는 '전학'이라는 저항을 선택했고, 누군가는 '잔류'라는 저항을 선택했다. 떠난 이나 남은 이나 모두가 자기 삶의 회로를 직접 그리는 설계자들이다.지난 1월 9일, 우리 학교에서는 졸업식이 열렸다. 일부 일반계고나 중학교 졸업식에는 국회의원과 지방의원, 자치단체장 등 외빈이 장사진을 이루지만, 직업계고 졸업식은 내빈으로만 채우는 게 보통이다. 우리학교도 마찬가지였다. 이런 차별도 우리가 넘어야 할 또 하나의 '저항'이다.하지만 올해는 달랐다. 방송국 로고가 선명한 차량이 우리 학교의 졸업식을 취재했다. 직업계고 졸업생들의 졸업 후 진로를 다룰 다큐를 준비 중인 방송국의 취재였다. 졸업식이 끝나고 각 교실에서 떠들썩하게 헤어지기 위한 인사들이 오갔다. 그리고 하나 둘 학생들이 빠져나간 교정은 쓸쓸했다.3학년 교실을 둘러보았다. 아이들이 3년간 쏟아낸 열정이 비뚤비뚤해진 의자에 그대로 남아 있었다. 종업식과 졸업식을 끝낸 교무실도 한산했다. 졸업생들이 남기고 간 회로기판을 만지작거리는 3학년 2반 담임 선생님의 등이 슬픔을 담고 있었다. 그를 교장실로 초대했다. 그의 말은 유독 묵직하게 다가왔다.직업계고 교사는 단순히 기술을 전수하는 자가 아니다. 아이들이 거대한 시스템 속 단순한 소모품이 아니라 자신의 삶을 직접 설계하는 주체가 되도록 돕는 조력자다.이번 졸업생 중에는 멀리 강원도에서 '기술' 하나를 배우기 위해 상경한 박한수(가명)군이 있다. 남들처럼 수능을 치는 평범한 길 대신 로봇을 선택했던 소년이다. 그는 직업계고 학생들이 가장 선호하는 진로 중 하나인 '조기취업형 계약학과'를 선택했다.이 제도는 기업에 취업한 상태에서 기업과 국가의 등록금을 지원 받아 1학년 때는 온전한 대학 생활을 누리고, 2~3학년은 직장과 학업을 병행해 3년 만에 학사 학위를 받는 방식이다.졸업식 날, 박군은 교장실을 찾아 인사를 건넸다. 그는 학교에 대한 자부심이 대단했다. 지난해는 동생을 같은 학교에 입학시켜 1년간 기숙사 생활을 함께하기도 했다. 일과 학업, 두 마리 토끼를 잡겠다는 그의 포부는 당당했다.자신의 결핍을 인정하고, 배움의 공백을 채우기 위해 스스로 학원 문을 두드리는 그 모습. 이것이 내가 축사에서 강조했던 '자기 주도적 설계자'의 진짜 얼굴이었다.이날 졸업식의 감동을 더한 것은 재학생 대표로 나선 학생회장의 송사였다.누군가의 표지판이 되어주었던 그 경험이야말로 졸업생들이 사회에 나가서도 잃지 말아야 할 가장 큰 자산일 것이다.나는 졸업식 축사를 통해 아이들에게 세 가지 바람을 전했다. GPS가 알려주지 않는 자기만의 경로를 찾을 것, 기술의 숙련을 넘어 의미를 묻는 시민이 될 것, 그리고 인생의 회로가 꼬일 때 언제든 '리부트(Reboot)' 할 수 있는 용기를 가질 것.실습실에서 엉킨 전선을 풀기 위해 끙끙거리는 아이들의 등을 볼 때마다 대신 풀어주고 싶은 유혹에 시달린다. 하지만 담임 선생님의 고백과 후배의 송사에서 보듯, 어른이 해야 할 일은 전선을 대신 풀어주는 것이 아니라 그들이 스스로 풀 수 있도록 곁에서 빛을 비추는 일이다.33년 동안 교실에서 직업계고 아이들의 성장을 지켜본 선생으로서, 나는 이 아이들의 위대한 투쟁을 온 마음으로 응원한다. 강원도에서 온 소년이 로봇 박사를 꿈꾸며 다시 수학 책을 펼치듯, 졸업생 각자가 겪어온 시련과 저항은 훗날 가장 단단한 삶의 에너지가 될 것이다.우리 학교는 아이들이 언제든 돌아와 전선을 다시 점검할 수 있는 '베이스캠프'가 되어야 한다. 너희가 걷는 모든 길 위에 햇살이 머무는 자리가 늘 함께하길 빌며, 기꺼이 너희의 뒷모습을 배웅한다.지금, 너희는 어떤 삶의 회로를 설계하고 있는가. 그 투쟁의 끝에서 마주할 너희들의 눈부신 비상을 기다린다.