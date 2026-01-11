대한토목학회 새 회장에 한승헌 연세대 교수 취임

큰사진보기 ▲제58대 대한토목학회 회장으로 취임한 한승헌 연세대학교 건설환경공학과 교수 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲학회기를 흔드는 신임 한승헌 대한토목학회 회장 ⓒ 고창남 관련사진보기

큰사진보기 ▲기념촬영취임식을 마치고 기념촬영을 하는 한승헌 대한토목학회 회장과 회원들 ⓒ 고창남 관련사진보기

국내 최대 건설 분야 학술단체인 대한토목학회 새 회장에 한승헌 연세대학교 건설환경공학과 교수가 취임했다. 대한토목학회는 지난 1월 9일 서울에서 제74회 정기총회를 열고 한 교수를 제58대 회장으로 공식 선출했다. 임기는 1년이다.대한토목학회는 약 3만 명의 회원을 둔 국내 최대 규모의 토목·건설 분야 학술단체다. 국가 사회기반시설(SOC) 정책과 건설 산업 전반에 학문적·정책적 영향을 미쳐 온 만큼, 새 회장의 문제 인식과 운영 방향은 기후위기 시대 토목공학의 역할을 가늠하는 하나의 지표로 읽힌다.한승헌 회장은 서울대학교 토목공학과를 졸업하고 미국 콜로라도 주립대학교에서 석·박사 학위를 받았다. 국토교통부에서 과장까지 역임하며 정부의 건설·인프라 정책 실무를 담당했고, 이후 한국건설기술연구원 원장으로 재직하며 국가 건설기술 정책과 연구개발을 이끌었다. 현재는 연세대학교 교수이자 한국공학한림원 부회장으로 활동 중이다.취임식에서 한 회장은 올해 학회의 슬로건으로 '혁신·성장·안전 – 세상을 바꾸는 토목'을 제시하며, "건설인프라 산업의 혁신을 통해 국가 성장을 견인하고, 국민의 안전을 지키는 것이 오늘날 토목공학의 중요한 책무"라고 밝혔다. 특히 기후변화와 자연재해가 일상화된 상황에서 토목공학이 재난 대응과 사회 안전망 구축에 기여해야 한다는 점을 강조했다.한 회장이 중점 과제로 내세운 것은 '국가인프라기본법' 제정이다. 그는 부처별로 분절된 국토·인프라 정책을 통합 관리함으로써 기후변화와 자연재해, 시설 노후화 문제에 보다 체계적으로 대응하겠다는 구상을 밝혔다. 학회 차원에서 관련 논의를 정리해 오는 3월 국회 입법 발의를 목표로 하고 있다.기후위기 대응과 인프라 안전을 토목공학의 역할로 제시한 점은 주목할 만하다. 다만 토목 중심의 해법이 기존의 개발 중심 정책과 어떤 방식으로 차별화될 수 있을지에 대해서는 향후 구체적인 대안이 요구되는 부분이다. 한 회장은 "이제는 단순한 건설이 아니라 안전과 지속 가능성을 중심에 둔 인프라 정책이 필요하다"라고 강조했다.한 회장은 또 회장 직속 특별대책위원회를 구성해 적정 공사비 확보, 공정한 시장 환경 조성, 건설 안전 체계 확립 등 건설 산업의 구조적 현안을 논의하겠다고 밝혔다. 이는 건설 현장의 현실을 반영한 과제이면서도, 공공성·안전과 어떻게 조화를 이룰지에 대한 사회적 논의가 병행돼야 할 부분이기도 하다.학회 내부 혁신을 위한 구상도 제시됐다. 여성·청년 당연직 부회장직 신설, 회장 선거제도 개편, 차세대 토목리더위원회 발족 등을 통해 젊은 연구자와 청년 기술자들의 참여를 확대하겠다는 계획이다. 한 회장은 "토목공학의 지속 가능성은 결국 사람에 달려 있다"라며 미래 세대 중심의 학회 운영 필요성을 강조했다.취임사 말미에서 한 회장은 "어려운 시기에 다음 도약을 위한 디딤돌을 놓는 것이 토목학회장의 역할"이라며 "학회의 전통을 존중하면서도 기후위기 시대에 걸맞은 토목의 역할을 고민하겠다"라고 밝혔다.기후위기와 재난이 일상이 된 시대, 토목공학은 개발 중심의 기술을 넘어 사회 안전과 공공성을 어떻게 구현할 것인지라는 과제 앞에 서 있다. 이러한 시점에 새 회장이 취임한 대한토목학회가 대전환의 시대에 제기되는 다양한 사회적 현안과 질문에 대해 학문과 정책 차원에서 어떤 대안을 내놓을지 주목된다.