배우 이원종, 거제시 홍보대사로 위촉

큰사진보기 ▲변광용 거제시장이 10일 장목면 외포항 일원에서 열린 제18회 거제 대구 수산물 축제 개막식에서 이원종 배우한테 거제시 홍보대사 위촉장을 수여하고 있다. ⓒ 거제시청 관련사진보기

이원종 배우가 거제시 홍보대사에 위촉되었다. 거제시는 10일 장목면 외포항 일원에서 열린 제18회 거제 대구 수산물 축제 개막식에서 이원종 배우한테 거제시 홍보대사로 위촉했다 밝혔다.축제를 즐기기 위해 많은 시민이 행사장을 찾은 가운데, 위촉식은 홍보대사 소개를 시작으로 위촉패 수여, 기념사진 촬영, 위촉 소감 발표 순으로 진행됐다.이원종 배우는 영화 <인정사정 볼 것 없다>, <황산벌>, <달마야 놀자>와 드라마 <야인시대>, <해신>, <대왕세종> 등 다수의 작품을 통해 대중에게 친숙한 배우로, 현재 다양한 분야에서 활발한 활동을 이어가고 있다.거제시는 가수 김은주·조유정, 소프라노 김성경, 배우 윤창, 피아니스트 장보영에 이어 배우 이원종까지 총 6명의 홍보대사를 보유하게 됐다.이원종 배우는 앞으로 2년간 거제시 홍보대사로서 거제시를 알리는 다양한 활동을 펼칠 계획이다.거제시 관계자는 "이원종 배우의 합류로 거제시 홍보대사들의 활동에 긍정적인 시너지 효과가 기대된다"고 밝혔다.